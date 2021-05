Yuen Socarrás debuta este viernes en béisbol profesional mexicano

El club profesional azteca se interesó por los servicios de Socarrás tras concluir la 60 Serie Nacional en la que el espirituano resultó uno de los mejores de toda la campaña. (Foto: Tomada de Facebook)

A punto de subir al terreno el derecho comentó que se encuentra listo para asumir el compromiso luego de una preparación que ha sido intensa desde su arribo al país el pasado 28 de abril.

“Los entrenamientos han sido muy fuertes y creo que ha sido la parte que más me ha chocado porque son completamente diferentes a como se realizan en Cuba y me ha costado trabajo adaptarme, pero gracias a Dios fui cogiendo el ritmo del sistema de entrenamiento y me siento mucho mejor. Una de las mayores diferencias es que trabajo las pesas en la mañana y entreno por la tarde y allá se hace al revés”.

Como parte de los entrenamientos Socarrás intervino en una Copa previo al inicio de la Liga: “Lancé tres innings de relevo, dos hits y di tres ponches, pues todavía estaba en el proceso de llegar a la cantidad de pitcheos para poder utilizarme de relevo en los primeros juegos hasta que alcance el nivel de lanzamientos que necesito para poder pasarme a la rotación de abridor, serían unos 270”.

Interrogado sobre la calidad de los bateadores que ha visto en la fase previa a la campaña comentó: “Todos los equipos tienen grandes bateadores, la mayoría o han estado firmados con alguna organización o son prospectos, por tanto el nivel es durísimo y la exigencia también”.

El club profesional azteca se interesó por los servicios de Socarrás tras concluir la 60 Serie Nacional en la que el espirituano resultó uno de los mejores de toda la campaña, además de protagonizar lo más sobresaliente de su carrera de 16 temporadas en las que acumula 77 triunfos y 65 derrotas.

En 19 juegos lanzados, todos como abridor, ganó once y perdió cuatro y fue el que más triunfos aportó a los Gallos, además de ser el más trabajador con un total de 99 entradas y un tercio.

Lanzó con una efectividad de 2.63 pcl, segundo de toda la campaña, y los contrarios le batearon solo para 211 y su whip de 1.05, fue el mejor del torneo. Se ubicó segundo en ponches con 92 y solo regaló 29 boletos.

Olmecas de Tabasco debuta este viernes ante Tigres de Quintana Roo, en el estadio Centenario del 27 de febrero, luego de la apertura del evento este 20 de mayo tras 596 días de ausencia debido a la pandemia.

La fase regular consta de 594 juegos, 66 por cada uno de los 18 equipos que componen la Liga. Clasifican seis elencos por cada división que intervendrán en cuatro etapas de play off hasta definir al campeón en la Serie del Rey, a iniciarse el próximo seis de septiembre.

Según la página oficial del evento, la serie se jugará con exigentes protocolos sanitarios contemplados en el llamado Plan Diamante y que regula la presencia de público en las tribunas según el porcentaje autorizado por el sector salud de cada entidad, excepto las selecciones de Toros de Tijuana y Piratas de Campeche.