Yuen Socarraz debuta en béisbol dominicano

Esta es la tercera experiencia de Socarraz en el béisbol profesional.

El lanzador espirituano Yuen Socarraz Suárez encara este miércoles uno de los mayores retos de su vida: abrir el primer partido de su equipo Leones del Escogido en la arrancada de la liga profesional de béisbol de República Dominicana.

El juego está pactado para las 7:15 p.m. contra el elenco Tigres de Licey: “Me dieron la oportunidad de abrir el primer partido de la temporada, estoy sumamente contento por eso y tengo mucha expectativa, le doy gracias a Dios por esta oportunidad y por todo lo bueno que está pasando en mi carrera, solo me queda seguir trabajando para mejorar, que es lo fundamental”.

Previo a este encuentro, el derecho participó en los juegos de preparación con buenos dividendos. “Lancé dos veces, el primer día tiré tres innings con alrededor de 40 lanzamientos, sin carreras, un solo hit y tres ponches; la segunda vez tiré cuatro capítulos, con 58 lances, permití una carrera con cinco ponches y cuatro hits y, como tenía que completar el volumen de lanzamientos, los hice en el bullpen. De manera general la preparación ha estado bien, porque llegué aquí en buena forma y así lo han visto ellos, los lances con buena velocidad y con control”.

A través de Messenger, Socarraz comenta que la preparación que siguió en el país le ha facilitado la adaptación al sistema dominicano.

“En los entrenamientos han sido bastante flexibles, ellos me preguntaron cómo era el sistema en Cuba y le hemos ido incorporando trabajos que se hacen por acá como el gimnasio, más trabajo en el hombro, la escápula, que es la parte que más hay que fortalecer. En cuanto a las carreras, es más o menos lo que yo hacía en Cuba”.

Acerca de la acogida en el elenco, el derecho recalcó: “Todo ha sido estelar, desde que estaba allá me estaban llamando y preguntándome cómo había sido mi preparación y, desde que llegué, la dirección del equipo enseguida se acercó a mí, me dieron la bienvenida y me hicieron saber que estaban contentos con mi presencia, cada día se me acercan para saber cómo voy y cómo me estoy sintiendo”.

En la Liga Invernal Dominicana de Béisbol Profesional 2021-2022 intervienen seis equipos. Además de los dos mencionados, se incluyen Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este. El torneo prevé 40 juegos para cada equipo en la fase clasificatoria.

Su elenco, Leones del Escogido, es el tercero con mayor cantidad de títulos en la historia de ese país y la liga en general está considerada la mejor del Caribe, con un fuerte aporte a las Grandes Ligas de Estados Unidos.

“Solo en mi equipo hay un saco de Grandes Ligas, empezando por Fernando Rodney, Pedro Strop, Jumbo Díaz, y así, cuando tú te ves delante de todos esos caballos que han jugado al máximo nivel, dices: ¡wao!; pero nada, aquí estoy batido, fajado entre ellos ahí, aprendiendo de todos y haciendo mi trabajo, que fue a lo que vine”.

“Quiero sacar el máximo provecho de esta experiencia, pues creo que una actuación buena mía acá le puede abrir el camino a muchos peloteros de la isla, a la vez es un reto porque me obliga a esforzarme cada día más y seguir creciendo como pelotero, que es lo importante”.

A esa instancia llegó el espirituano tras lograr un contrato con ese club a través de la Federación Cubana de la disciplina, lo cual lo convierte en el primer pelotero cubano que incursiona en dicha liga por esta vía.

Esta es su tercera experiencia en el béisbol profesional, pues con anterioridad militó en el equipo Panteras de Kitchener, en Canadá, y este propio año en la liga mexicana, primero con Olmecas de Tabasco y luego con Pericos de Puebla.

Con 15 temporadas en las Series Nacionales y balance de 77 triunfos y 65 reveses, Socarraz tuvo en la versión 60 su mejor campaña al ganar 11 juegos y ser el segundo en efectividad con 2.63 PCL; su WHIP de 1.05 fue el mejor del torneo, además de resultar el segundo más ponchador, con 92, mientras los contrarios le batearon solo para 211 y regaló 29 boletos.