61 Serie Nacional de Béisbol: Gallos otra vez primeros

Como sucedió la pasada campaña, los Gallos espirituanos terminaron en el primer lugar tras completar su calendario de la fase clasificatoria de la 61 Serie Nacional de Béisbol.

Así los espirituanos compendiaron 45 triunfos y 30 derrotas y ya son inalcanzables para Las Tunas que perdió ante Camagüey y tiene 42-31 y aun cuando gane los dos partidos pendientes no podrá darle caza a los yayaberos. Tampoco los podrán alcanzar los granmenses, que también concluyeron sus presentaciones en la fase clasificatoria con 43 y 32 y quedaron a dos de la cima.

Con la definición de su primer lugar, todo lo que saben los Gallos es que enfrentarán en la siguiente fase al ocupante del octavo puesto, pues aun está por definir y no se sabrá hasta que se desarrollen los partidos pendientes a partir del viernes.

Los elencos ocupantes de los puestos del seis al diez aparecen con similares opciones, al margen de los rivales que deban enfrentar: Industriales: 39-33 (tres pendientes), Matanzas: 40-35, (ya clasificado), Pinar del Río: 40-45, Holguín 39-36 y Villa Clara 36-35 y cuatro pendientes, en tanto Mayabeque ocupa el cuarto con 39 y 31, pero todavía no tiene el boleto.

Mientras se dilucidan estas plazas, para los Gallos lo más importante es concentrase en lo que está por venir.

Por ahora Eriel Sánchez sopesa el saldo de lo realizado y prepara a su tropa para la gran contienda.

“Desde que asumí el equipo siempre dije que iba a clasificar, no voy a decir que trabajé para el primer lugar porque cuando uno hace eso y no lo alcanza, es un poco decepcionante, por eso trabajar para la clasificación, para desarrollar el equipo y buscar resultados individuales y colectivos fue lo primordial. A pesar de que muchas personas no creyeron en la posibilidad de vernos en el play off, siempre dije que sí estaríamos porque confiaba en mi equipo y en la responsabilidad de los nuevos hombres y nombres que han surgido en este grandioso elenco”.

Para el manager varios factores se unieron en el resultado que ahora exhiben, pero lo primero ha sido “la disciplina de los más experimentados, nadie se imagina lo que me han ayudado, al ciento por ciento. Y segundo a cómo han asumido cada uno de ellos la responsabilidad que se le dio a falta de los otros que no estuvieron este año, esas cosas fueron las que dieron este resultado”.

Los nuevos, considera, se acoplaron al colectivo y al trabajo en equipo. “Lo que más me ha gustado es que hemos trabajado en grupo, hemos tenido desavenencias, percances, pero los hemos resuelto y nos hemos sentido bien, ha sido una labor colectiva desde los entrenadores hasta el último atleta, a todos le dimos una oportunidad, el último partido lo perdimos, pero en realidad el equipo terminó en tremenda forma y muy bien anímicamente”.

Y mientras se dirimen los partidos pendientes, los Gallos se toman un breve respiro y retomarán los entrenamientos la próxima semana, de cara a los play off. “Bueno no tenemos fecha fija de play off y eso es lo que más se nos puede interponer, no solo a nosotros sino a todos los equipos que ya están clasificados. Lo que sí le puedo decir es que como estrategia trataremos de seguir una rotación, daremos un pase el viernes y el martes retomamos la preparación y vamos a buscar la posibilidad de realizar unos topes con el propio Ciego de Ávila o con otro equipo cualquiera para mantener la forma, si no es así, lo haremos entre nosotros mismos. Lo más importante es que terminamos al ciento por ciento con todos los atletas, bien recuperados y listos para enfrentar la postemporada que es lo que tratamos de hacer en los últimos juegos y aunque algunos querían que siguiera luchando por el primer lugar, yo estaba luchando por la salud del equipo”.

Todas las miradas se enfocan ahora a la postemporada donde todo se borra y se empieza de cero, una etapa que tensa nervios y pide un extra. ¿Cómo enfrentan los Gallos este otro campeonato? “Hemos hecho un trabajo con el psicólogo que nos ha presentado una encuesta con los muchachos a ver qué podemos hacer para lo que se nos avecina, un play off que todo el mundo dice si nos puede hacer daño o no, pero nada, lo que viene son siete partidos más y vamos a tratar de tomarlo como eso, una subserie larga con el equipo que nos toque y tratar de seguir jugando como lo hemos hecho hasta ahora, si logramos ver esa etapa como la larga que acabamos de jugar, creo que no tendremos problemas”.