61 SNB: Cepeda, líder de los bateadores

Por primera vez en la historia, un pelotero del equipo de los Gallos lidera los bateadores en la Serie Nacional de Béisbol con average por encima de los 400: Frederich Cepeda Cruz, quien cerró así su actuación con otro récord para el béisbol espirituano.

En un apretado sprint con William Saavedra, Cepeda selló con 406 de promedio por 405 el pinareño.

Lo trascedente es que lo hace con 42 años de edad y en su campaña número 24. “Para mí es un gran logro, en otras temporadas he estado cerca de ser líder de los bateadores, de batear 400, pero ahora por encima de 400 es bien difícil porque puedes fallar. Ya al final tuve dos subseries con promedios altos y después dos en las que fallé, pero tengo que jugar porque lo principal es el equipo, por eso estoy muy contento, más porque lo logro con 42 años”.

Cuando comenzó la campaña, muy lejos estaba de soñarlo: “No me lo esperaba, no estaba luchando por ser líder de los bateadores cuando empezó la serie, pero después de la mitad tuve una excelente temporada en cuanto a promedio de hits, embasado, sin dejar de jugar, y pude lograrlo. Jugar más de 70 partidos no es fácil, siempre vas a tener días malos como los he tenido, pero fue muy fructífera”.

Y bien que los jugó, tanto como para ser el hombre que más compareció a la caja de bateo de su equipo: 333 y segundo en toda la serie, con 234 veces al bate. Además del liderazgo de bateo, se llevó el de OBP, con 574, y el de boletos (93), fue segundo en OPS (1 151), quinto en hits (95, de ellos 16 dobles y ocho jonrones), décimo en slugging (577) y compiló 43 anotadas con solo 15 ponches.

Para él la serie 61 ha sido histórica al convertirse en recordista de impulsadas para el béisbol espirituano, ahora con 1 293, y pasó al segundo lugar de por vida en dobles: 424, detrás de Michel Enríquez: 437 y segundo en extrabases: 814, pisándole los talones a Orestes Kindelán: 853

“Trabajé muy duro como siempre, aunque con más tiempo por lo de la pandemia y el alargamiento del inicio de la serie, no pensando en récords, pues lo principal fue que mi rendimiento pudo ayudar al equipo y se cumplió el principal objetivo, que fue clasificar”.

Ya está a las puertas de su decimoséptima postemporada, la mayoría de ellas con los Gallos: “Pienso asumirla con la responsabilidad que siempre uno tiene y no va a ser menos en esta fase, todos tenemos que estar comprometidos para lograr el objetivo que estamos buscando y pensar en el primer play off, juego a juego, porque es importante que el equipo se supere, se sobreponga y tratar de lograr la victoria. Vamos a luchar una vez más para seguir adelante, que no desanime la afición, somos los protagonistas y tenemos siempre la oportunidad de ofrecerle lo mejor de nosotros”.