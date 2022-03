61 SNB: Gallos a mitad de camino

La ofensiva ha sido un puntal para el evento en la primera mitad de la serie. (Fotos: Enrique Javier Pérez/Facebook)

Más ventajosa no podía ser la posición de los Gallos justo a la mitad de la Serie Nacional de Béisbol en su versión 61.

La barrida de esta semana vs. los Huracanes, de Mayabeque, los llevó hasta el primer lugar de la tabla de posiciones, abrazados con estos, aunque en promedio la tropa de Michel González es superior al tener cuatro partidos menos efectuados.

Si bien no es una posición definitiva, mucho menos en una campaña muy reñida, lo importante es que los Gallos muestran uno de los desempeños más estables de la lid. No puede decirse que flotan en la tabla, un término que Eriel Sánchez prefiere llamar lucha, y tiene razón. Mientras elencos como Matanzas e Industriales han descendido, Sancti Spíritus ha ido in crescendo al ganar subseries completas ante Isla de la Juventud, Industriales y Mayabeque, mientras solo han cedido ante Matanzas.

Lo que era una preocupación precampaña, por las ausencias de varios jugadores, se ha disipado y con aporte colectivo los espirituanos resultan los más bateadores con 312 de average y la subserie ante los Huracanes les permitió mejorar la productividad. De un onceno lugar en anotadas, los yayaberos hoy son sextos con 214; segundos en hits con 390, de ellos 76 dobletes, los primeros de la justa, aunque la productividad general pudiera ser mejor, pues de 707 corredores en posición anotadora han impulsado 165.

Once jugadores, regulares o no, compilan sobre 300: Frederich Cepeda: 393 (cuarto a nivel de país), Carlos Gómez (349), Moisés Esquerrés (344), Yunier Mendoza (309) y segundo en impulsadas del torneo (38), Rodolexis Moreno (324), Daviel Gómez (312) —estos dos últimos los que más carreras producen en el equipo con 53—, Yunior Ibarra (305), Yoandy Baguet (357), Javier Alejandro Escobar (323), Lázaro Viciedo (385) y Daniel de Jesús González (455).

Más allá de los promedios, en los Gallos resalta la agresividad en el bateo y el corrido de las bases, aunque no siempre logran superar una deuda de antaño: anotar desde segunda con hit. Pero resulta loable que sean segundos en robos de base con 24 y que se apele a variantes como el toque de bola y el fly de sacrificio.

Porque gana con ese estilo, es innegable que a Eriel le ha funcionado el empleo de varios jugadores por partido y los cambios constantes de alineación. Mas, no debe perderse de vista que, en determinadas situaciones de juego, ha insistido en usar como emergente a Alexis Miguel Varona, que apenas batea para 120, por encima de otros jugadores con mejores aportes como el propio Baguet que acumula 15 hits, más de la mitad de ellos extrabases.

El pitcheo ha mejorado y hoy es quinto de la campaña con 4.38 PCL. Yuen Socarraz y José Eduardo Santos, las dos principales cartas, estabilizaron su paso. El primero tiene 5-1, es cuarto en PCL del país con 2.15 y líder en ponches con 46, y el segundo acumula 4-1 y 3.61 PCL. Las revelaciones del box y que compensan ausencias notables resultan los zurdos Ariel Zerquera, con 5-0 y 2.23 PCL (sexto) y Alex Guerra: 4-3 y 4.66 PCL. Acertado ha sido llevar a Yankiel Mauris a los cierres, rol en el que apoya a Yanieski Duardo, pues entre ambos tienen cuatro victorias y siete salvamentos.

La defensa no acaba de encontrar el mejor camino. Suma más errores que juegos: 43 y, aunque los 970 se corresponden con la media del torneo, debe tapar orificios para lo que resta de campaña.

A la serie le queda el mismo camino transitado. Toca a los Gallos la difícil misión de mantenerse, no en la cima, sino en la zona de clasificación que sigue al rojo vivo. La distancia entre el octavo — Matanzas—, y el primero es de solo tres juegos y del 14 al octavo es de solo cuatro, por lo que con opciones está la mayoría de los conjuntos.

Este fin de semana recesa el calendario por el Juego de las Estrellas el domingo en Matanzas, espectáculo en el que intervendrán siete espirituanos: los jugadores Frederich Cepeda, Moisés Esquerrés, Carlos Gómez, Ariel Zerquera y Yuen Socarraz. Eriel Sánchez estará al frente de Orientales y Fredy Mario Rodríguez, entrenador de pitcheo, integra el colectivo de dirección. En tanto, el receptor Yunior Ibarra participará en el tiro al barril.

Desde el martes los Gallos tendrán fuera de casa subseries ante Pinar del Río, Artemisa, Villa Clara y Cienfuegos.