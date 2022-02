61 SNB: Gallos en las aguas movedizas de la zona de clasificación (+tabla de posiciones)

No siempre la producción de hits se traduce luego en carreras. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Cuando la Serie Nacional en su versión 61 está tocando ya su primer tercio (juego 25) para los Gallos estar en zona de clasificación resulta lo más notorio.

Luego de un inicio incierto en el que eslabonó cinco derrotas al hilo, la tropa de Eriel Sánchez enderezó su paso y hoy figura en el borde de la zona roja, en el séptimo lugar con balance de nueve victorias y ocho derrotas, a tres juegos y medio de la cima.

La recuperación esencial ha llegado de la mano de la ofensiva que, contra buena parte de los pronósticos, ocupa hoy el segundo lugar del torneo con promedio de 316, solo superado en un punto por Matanzas, un equipo que en nómina y papeles parece de lo más sólido del torneo.

Los bates han sacado de apuros más de una vez a los Gallos y si su situación no es más cómoda en su ubicación se debe, en parte, porque su pitcheo de relevo no ha sido capaz de preservar ventajas después de remontadas como la ocurrida el pasado jueves en el último partido vs. Granma, pero de eso hablaremos después.

Y la otra parte es que no siempre la producción de hits se traduce en fabricación de carreras. Los espirituanos han conectado 181 inatrapables, a razón de más de 10 por juego; sin embargo, se han producido 86 anotaciones, lo que da un promedio de cinco y fracción por encuentro. En ello puede influir el hecho de que el elenco no figura entre los de mayores extrabases. Y hay más: la mitad de los dobles ha sido sin corredores en circulación y ese es el extrabase que más conectan. De los cuadrangulares, cuatro de los siete han encontrado al menos a un hombre en base. En total, de 311 corredores en posición anotadora se han dejado de impulsar 246.

Pero lo importante aquí es que el equipo está produciendo y de manera bastante homogénea. Seis de los que más han cumplido el rol de regulares batean más de 300: Carlos Gómez, 404 (tercero del torneo); Daviel Gómez, 371 (onceno de la lid); Frederich Cepeda, 367; Alberto Rodríguez, 328; Yunior Ibarra, 326, y Rodolexis Moreno, 308; y un séptimo: Yunier Mendoza que, aunque batea por debajo de 300 (284), es el máximo impulsador del elenco con 13.

La defensa es otro de los departamentos que se han recompuesto en relación con los inicios y ya se fildea para 972, un punto por encima de la media del torneo, resultado que se debe a cambios introducidos de juego en juego.

Volvamos al box, que reafirma mis preocupaciones iniciales y no porque la efectividad general de 4.64 PCL (séptimo de la campaña) esté por debajo de la media de 5.07. Es que está pasando mucho trabajo para preservar ventajas momentáneas, al punto que la mitad de las derrotas ha ocurrido en tales circunstancias.

Lo del pitcheo de relevo ha sido fatal con 6.00 PCL permitidas por partido, más carreras de las que como promedio fabrica el elenco. Y lo más preocupante lo aporta el derecho José Luis Braña, el que más salidas acumula, con siete y 10 entradas lanzadas y promedia para 10.80 PCL, con tres derrotas. Aníbal Suárez, otro de los hombres empleados en ese rol, tampoco ha sido efectivo con 11.81 PCL. Para tratar de apaciguar esta debilidad, Eriel Sánchez ha optado por traer más temprano al cerrador Yanieski Duardo, quien casi siempre ha cumplido.

El director de los Gallos ha debido apelar a cambios para resolver las aperturas, comprometidas en los inicios por dos razones esenciales. Aunque a Yuen Socarraz no se le ha visto todo lo dominante que fue la pasada campaña, ha aportado dos triunfos; pero el nudo comienza a enredarse porque a Yankiel Mauris no le ha venido muy bien el cambio de rol. Tras ser el principal puntal como cerrador en la pasada lid, ahora como abridor presenta una efectividad de 5.48 PCL con balance de una victoria y dos derrotas y lo preocupante es que le cuesta seguir del quinto inning en adelante.

Ante tales males, a lo que se une la salida del staff de Roberto Hernández Navarro, otra vez resentido en su brazo de lanzar, el alto mando ha podido respirar con las buenas salidas del novato Alex Guerra, quien ya tiene dos triunfos y hasta en su revés fue convincente, y de Ariel Zerquera, quien archiva dos éxitos, uno de ellos como abridor, y le vendría como anillo al dedo a Eriel que el trinitario le respondiera porque necesitará de él y de otros para la carrera de resistencia que supone la fase regular de 75 partidos.

Tal carrera no parece tener muchos descansos, ni para los Gallos ni para nadie. Tras enfrentar al equipo de Guantánamo durante sábado y domingo, siempre a partir de la una de la tarde en el “José Antonio Huelga”, los espirituanos tendrán durante martes, miércoles y jueves en el propio escenario un difícil cotejo ante Santiago de Cuba, elenco que quiere reverdecer laureles y está en la cima del evento.

Lo de los Gallos es luchar por mantenerse a flote en las aguas movedizas de la tabla de posiciones, que de aquí al 11 de mayo, cuando pudieran estar definidos los actores de la segunda fase, se revolverán entre buena parte de los equipos.

Y en ese maratón podrán vencer aquellos que tengan las mejores reservas en todos los departamentos.