61 SNB: Mejor segundo tercio para los Gallos

Si en el primer tercio anotaban 5.2 carreras por juego, en el segundo lo hicieron para 7.1. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Al tercer y último tercio de la Serie Nacional de Béisbol no pudieron arribar mejor los Gallos espirituanos. No ya por la espectacular victoria ante Artemisa el miércoles, fecha que marcó el cierre de los primeros 50 juegos, sino por la forma general del equipo.

La tropa de Eriel Sánchez llegó en primer lugar con ventaja de dos juegos sobre el segundo con balance de 32 éxitos y 18 fracasos, una posición incluso mejor que la pasada campaña, cuando tenían 29-21, en el cuarto puesto, a un juego y medio del líder Matanzas.

Y aunque ninguna contienda se parece a otra, las comparaciones siempre ayudan al menos para tener una referencia, sobre todo para un equipo que comenzó con más de una incógnita ante la ausencia de siete atletas de un año a otro, varios de ellos con protagonismo en el conjunto. Hay que reconocer entonces que el elenco supo levantarse sobre esa desventaja, al estilo de cómo remontó el mencionado partido vs. Artemisa cuando perdían 3-6 y terminaron 8-6 con racimo de cinco en el octavo inning.

A la hora de explicar el porqué el mánager Eriel Sánchez expresa: “Es el trabajo de equipo, de los atletas y del colectivo de dirección y con todo el que tenga que ver con eso. No creo que ningún hueco se llene o que nadie suplante al otro, siempre son necesarios aquellos jugadores que estuvieron con uno y aportaron a este conjunto, más bien creo que se han asumido las responsabilidades de cada cual en las posiciones de aquellos que hoy no están; por ejemplo, Yamichel Pérez y Pedro Álvarez que nos aportaron mucho. Hoy podemos hablar de Ariel Zerquera y Alex Guerra, de Carlos Gómez, Moisés Esquerrés; de los jugadores de cambio que están bateando para 300, aunque me gusta ver lo colectivo más que lo individual”.

Lo del colectivo es cierto. De otro modo no se explicaría que el elenco se haya mantenido varias jornadas en primer lugar sin contar, por ejemplo, con su principal carta de triunfo: Yuen Socarraz, durante varias salidas. Justamente en el box se ha debido jugar al estilo de un tablero de ajedrez, donde han respondido noveles figuras como las mencionadas (Zerquera y Guerra), que entre los dos suman 11 triunfos y se añaden el propio Socarraz con cinco éxitos; José Eduardo Santos, con seis; el siempre útil Yanieski Duardo, con cuatro victorias y siete salvamentos; Yankiel Mauris, con dos triunfos y cuatro salvamentos tras el cambio de rol, y hasta José Luis Braña, que parece reencontrarse con la forma deportiva de otras campañas, ya con dos éxitos, un salvado y buenas aperturas. Todos junto al resto de los lanzadores, aunque al menos hayan sacado un out, mantienen el pitcheo en el cuarto lugar (4.63 PCL) y como tercero que menos le batean (279) en un torneo donde los bates están muy activos.

Hablando de bates, hay que decir que si los Gallos han logrado ser el equipo más estable de toda la lid se debe fundamentalmente a su ofensiva, capaz de suplantar las lagunas que en algún momento ha tenido el staff y la “locomotora” que ha halado al conjunto. Su promedio de 311 es el segundo mejor de la lid, detrás de Mayabeque: 318 e igual que Ciego de Ávila y Granma, los espirituanos son los primeros en hit con 525 y quintos en anotadas (309), con una mejoría en la productividad. Si en el primer tercio anotaban 5.2 carreras por juego, en el segundo lo hicieron para 7.1, y otro dato mucho mejor: en los primeros 25 juegos el por ciento de corredores impulsados en posición anotadora era de 21.7 y en el segundo tercio subió a 28.3, aunque en juegos específicos se quedan más de los que debían.

Este último elemento parece explicarse en una mejor producción de extrabases, sobre todo dobles, departamento en el que marchan a la cabeza con 100 y también en una mayor agresividad en las bases, específicamente en el robo de estas, pues de 11 en el primer tercio, ahora suman 33, para convertirse en el segundo equipo que más estafa.

En cuanto a la ofensiva, varios de sus hombres superan los 300 de average, con aportes significativos como el del Gallo mayor Frederich Cepeda, que aparecía como segundo de los bateadores con 414 y una mejoría sustancial en su producción. Si en el primer tercio solo exhibía cuatro empujadas, ya hoy tiene 29 y es el máximo jonronero del elenco con siete.

Otro que ha cumplido también con creces el liderazgo del elenco es Yunier Mendoza (318), máximo empujador de la campaña con 47 y 21 anotadas, mientras otros se han desbordado como Rodolexis Moreno (332 de bateo) y máximo productor de carreras con 79 (37 empujadas, 42 anotadas); Daviel Gómez (287) con 65 (25 impulsadas y 40 anotadas). También hay que destacar el despertar de Yunior Ibarra con inusual ofensiva de 317 (18 remolcadas e igual número de anotadas), y el bateo de Yoandy Baguet (329), Carlos Gómez (329), Dismany Ortiz (320) y Moisés Esquerrés (319).

Tal como decía Eriel, el banco ha respondido con 341, el mejor promedio de los emergentes de la temporada, con destaque para Lázaro Viciedo (583 en ese rol) y 14 carreras producidas (7-7).

Así los bates han podido suplir, en algo, a la defensa que ha sido lo más débil con 55 errores y 971 de promedio (séptimo).

A la lid le quedan 24 partidos. La posición de los Gallos es mejor que en la campaña precedente de cara a la clasificación, pues cuando el líder de la 60 Serie Nacional estaba en este punto, la diferencia con relación al octavo puesto era de solo tres y medio, hoy la de los espirituanos es de siete.

¿Qué le preocupa a Eriel?, inquiere Escambray.

“No tengo ninguna preocupación, no estoy pensando en clasificar de primero, sería muy bonito, pero no me gustaría porque podríamos perder esa guerrilla, esa guerra que tenemos en el juego, podríamos confiarnos, conformarnos y crear lagunas en el equipo. Los espirituanos a veces justificamos las cosas, lo que necesitamos es seguir trabajando juego a juego y cuando llegue el momento de vernos clasificados, empezaremos a pensar en todas las variantes”.

De momento los Gallos se quedan en casa este fin de semana vs. Pinar del Río para salir de la valla en dos subseries seguidas ante Guantánamo y Las Tunas.

Hasta que las matemáticas y el terreno decidan, el boleto no está seguro, aunque esto parece solo cuestión de tiempo. Para entonces…, vamos a ver.