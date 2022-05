61 SNB: Otra vez los Gallos en play off (+fotos)

Eriel: En toda la etapa hemos tratado de aplicar la estrategia de que juegue todo aquel que se sienta bien y darles oportunidad a todos aquellos atletas que están en el equipo. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Casi tres meses atrás, muy pocos avistaron lo que sucedió hace cuestión de días: los Gallos espirituanos fueron los primeros en conquistar el boleto a los play off de la Serie Nacional número 61 del béisbol cubano.

Muchos no los incluyeron en los pronósticos para estar entre los ocho, sobre todo por la ausencia de un año a otro de siete peloteros, varios de ellos con responsabilidades claves en el elenco.

Pero hay que reconocer que el mánager Eriel Sánchez desde un principio no se lamentó por los que faltaban y se enfocó en “sacarles el quilo” a los que están.

Hay que decir también que el boleto lo consiguen con regia autoridad y con un desempeño muy estable en toda la campaña, incluso a la hora de la “firma oficial” lo hicieron por todo lo alto con dos suculentas lechadas sucesivas frente al elenco que en ese momento más bateaba en la actual temporada y el que les disputaba la cima: los Tigres de Ciego de Ávila.

Por eso Eriel tiene todas las razones del mundo para estar feliz y “ligeramente relajado” al conseguir la clasificación bien temprana, tal como lo hizo el año pasado. Vía telefónica, Escambray lo contacta para conocer sus primeras impresiones

Eriel tiene todas las razones del mundo para estar feliz y “ligeramente relajado” al conseguir la clasificación bien temprana, tal como lo hizo el año pasado. (Foto: Carolina Vilches)

“Estoy muy contento y satisfecho con el trabajo asumido, primero por los atletas, mucho más con las ausencias de las que siempre estuvimos hablando desde el principio. Los que están enfrentaron con responsabilidad el trabajo y vieron la posibilidad de demostrar sus condiciones para resolver los problemas que podíamos presentar en un momento determinado y con aquello, como ya te he dicho muchas veces, de que a falta de nombres surgieron nuevos hombres. Hay que reconocer al cuerpo de dirección por toda la labor realizada para conseguir la meta con cohesión, disciplina y entrega”.

Antes de comenzar la serie, ¿veías este boleto tan fácil?

Desde que asumimos la responsabilidad este segundo año, para nadie es un secreto que era difícil la tarea y que había que hacerlo con dedicación y empeño, pero siempre confié en que podíamos clasificar, aunque no tan fácil como lo hicimos, en realidad sabía que el equipo iba a ajustarse a todo lo que nosotros pedíamos y queríamos, por eso les doy las gracias a todos por lo que hicieron, más rápido y fácil de lo que pensábamos.

Conseguido el boleto sin presión, ¿hacia dónde enfocan el trabajo?

Desde días atrás, cuando se sabía que la clasificación era posible, hablamos de hacer los ajustes y los descansos con los lanzadores y los jugadores; de hecho, este viaje por el oriente del país no lo hicieron Carlos Gómez ni Moisés Esquerré, quienes han jugado el campeonato completo, y les di la posibilidad de que fueran a Matanzas a ver a su familia. En el caso de los lanzadores, buscamos darles la rotación de siete días también para volverlos a recuperar y refrescaran para los play off.

¿Jugarían con el banco?

En toda la etapa hemos tratado de aplicar la estrategia de que juegue todo aquel que se sienta bien y darles oportunidad a todos aquellos atletas que están en el equipo, pero ahora es algo más estratégico; o sea, hablaríamos con cada jugador titular para ver la forma en que se encuentra y cualquiera que necesite un descanso lo valoraremos, la idea es sentirnos bien y que lleguen en forma a los play off.

El mánager Eriel Sánchez desde un principio no se lamentó por los que faltaban y se enfocó en “sacarles el quilo” a los que están. (Foto: ACN)

También puede ser un arma de doble filo.

No sería un descanso pasivo ni de tantos días; mientras estemos en el tiempo de espera de los juegos pendientes, nuestro propósito es mantener la misma dinámica de juego, también realizar aquellas jugadas tácticas que hemos practicado en algunos partidos durante la fase regular; trabajar sobre aquellas cosas que no nos salieron bien en un momento determinado, pero no creo que por no participar en algunos encuentros, luego de intervenir en casi 70 juegos, le haga daño a alguien.

A los Gallos les queda completar el calendario vs. Camagüey este fin de semana y ante Ciego de Ávila dos partidos durante martes y miércoles.

Después tendrán que esperar por que se efectúen los juegos pendientes para conocer cuál será su posición definitiva, pues ahora mismo varios equipos tienen opciones a los últimos boletos y, más que eso, saber el rival que tendrán en cuartos de final.

“Uno nunca trabaja para escoger rivales, no creo en eso de escoger elencos porque todos tienen excelente calidad, en realidad me estoy enfocando en el rival más peligroso que tenemos, que somos nosotros mismos, como siempre he dicho. Por eso trabajaremos en nuestras debilidades para enfrentar al que nos toque, creo que perfeccionando las cosas nuestras y jugando nuestro béisbol, como lo hemos hecho en toda la etapa clasificatoria durante la cual demostramos que podemos jugar contra cualquiera, estaremos en condiciones de enfrentar la etapa que viene, que es, por supuesto, muy fuerte”.

Llegado a este punto, el de los play off, el más neurálgico para cualquier versión de los Gallos, las tensiones comienzan a rondar la valla. Aun así, Eriel se arriesga a un pronóstico objetivo y aterrizado: “La meta inmediata es pasar la primera ronda, que es en realidad lo que nos hace falta para poder pensar en otras cosas”.