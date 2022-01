61 SNB: Vientos huracanados ocasionan daños a los Gallos

La victoria de Mayabeque sobre los Gallos los afianzó en el primer lugar de la tabla de posiciones como el único invicto de la contienda. (Foto: Facebook)

Los vientos huracanados de Mayabeque batieron fuerte en el “Nelson Fernández” y por segunda jornada sucesiva ocasionaron daños severos al vencer a los Gallos, esta vez 11-6, con catorce hits, dos de ellos cuadrangulares de Denis Laza y Miguel R Camacho.

Las gélidas temperaturas del fin de semana, definitivamente, enfriaron a los espirituanos, víctimas de una ofensiva despiadada de sus rivales, que el domingo hicieron el mayor estrago sufrido por el bullpen de Eriel Sánchez en la recién iniciada temporada.

Muy poco le duró la pequeña ventaja a los yayaberos que abrieron el marcador con dos anotaciones en la segunda entrada por error defensivo de los locales y hit de Yunior Ibarra.

Al cierre de ese propio capítulo ya los locales descontaron una y al término del tercero ya habían empatado el encuentro ante los envíos del abridor José Eduardo Santos, a quien no le fue bien en su debut en la campaña

En el quinto los Gallos reaccionaron y marcaron tres carreras, fabricadas por boleto a Duviel Gómez, con las bases llenas y flay de sacrificio de Yoandy Baguet, también con los ángulos cogestionados, lo mismo que el hit de Yunior Ibarra, una ventaja que duró muy poco, pues los muchachos de Michael González consiguieron el abrazo con una tríada de carreras.

En el sexto los visitantes volvieron a la carga y fabricaron otra, empujada por hit de Yunier Mendoza, ante Yadian Martínez, quien permitió las seis anotaciones en cinco y un tercio, tramo en el que le conectaron ocho de los nueve hits de los espirituanos.

Pero la fuerza de los vientos de los Huracanes se hizo sentir en esa propia entrada cuando destrozaron literalmente el brazo del relevista José Luis Brañas, quien soportó cinco anotaciones

Par redondear el triunfo, los anfitriones hicieron su oncena carrera en el séptimo acto, también frente a Braña, quien, a mi juicio recibió castigo inmerecido de seis carreras y nueve hits en tres y un tercio de entrada, sobre todo si tenemos en cuenta que en el partido sabatino fue fácilmente bateado y que el staff espirituano cuenta con más hombres. De hecho, el muchacho cargó con las dos derrotas espirituanas ante Mayabeque

Para Mario Batista, el relevista durante tres y dos tercios, fue el triunfo. Dos errores cometieron los espirituanos por tres sus contrarios

La victoria de Mayabeque sobre los Gallos los afianzó en el primer lugar de la tabla de posiciones como el único invicto de la contienda.

Los espirituanos, por su parte, entraron en desbalance, pues ahora archivan dos triunfos y tres reveses y aparecen en el décimo lugar junto a Isla de la Juventud y Las Tunas.

Desde el martes, Sancti Spíritus enfrentará otra dura pelea vs Matanzas en calidad de visitadores en el estadio Victoria de Girón.

La jornada dominical dejó saldos victoriosos para Granma sobre Industriales, 2-1; Isla de la Juventud vs Holguín 3-0; Villa Clara vs Camagüey 12-2; Santiago de Cuba vs Pinar del Río 2-0, Artemisa vs Guantánamo 3-0, Ciego de Ávila vs Matanzas 4-2 y Las Tunas vs Cienfuegos 5-1.