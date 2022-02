Actor cubano Denys Ramos: Que llegue el personaje, es lo principal (+fotos)

Rangel en la Telenovela Tú. (Foto: Denys Ramos Antúnez/ Facebook)

Rangel parece un muchacho corriente. Tiene novia, un trabajo estable, es sociable, pero desde los primeros capítulos de la telenovela “Tú” da señales de alarma. En el transcurso de la trama se vuelve más controlador, agresivo, llama con insistencia a Anabel, la cela, la persigue, convierte el supuesto amor en obsesión. Una actitud “tóxica” detrás de una enfermedad mental: esquizofrenia.

Miras cada escena y sientes la locura del personaje, su ofuscación; por momentos ira, desesperación, el temor de terminar una relación que se volvió el centro de su vida. Sufres con él, le temes incluso. A veces olvidas que es solo una trama y detrás de la piel de Rangel está el talento y la entrega de Denys Ramos Antúnez.

De acuerdo con el Dr. Marcos Ariel Mena Rodríguez, residente de segundo año de siquiatría general de la facultad Calixto Gracía, la esquizofrenia es uno de los mayores trastornos en siquiatría, que establece un grado de enajenación mental.

“Es crónica, o sea, una vez que se debuta con esta enfermedad, la evolución va a ser invariable hacia la cronicidad, el deterioro, la pérdida de funciones, el aislamiento social, la incongruencia entre los pensamientos y los afectos mostrados…”.

El debut clásico es en adultos jóvenes, entre 25 y 35 años, pero puede existir antes de los 18 años o llegar en la madurez.

“Hay desorganización de la conducta y del curso del pensamiento. El individuo percibe los estímulos sensoriales, visuales y auditivos en forma de ilusiones, alucinaciones”, precisa Mena.

El especialista asegura que el pensamiento esquizofrénico es difícil de entender. “El origen no se basa en las experiencias sensoriales o en las situaciones que lo implican, sale de su interior. Es un trastorno endógeno. Las ideas delirantes, bien estructuradas, movilizan afectiva y conductualmente al paciente”.

Rangel llega a las puertas de Denys Ramos gracias a Lester Hamlet, director de la telenovela. “Me cita en su casa y empieza a hablarme de la sinopsis del personaje, cómo le gustaría que lo interpretara y por qué creía que era el idóneo para hacerlo. Fue muy amable. Era la primera vez que hablaba conmigo fuera de los encuentros casuales en los cines y en los estrenos”.

—¿Aceptaste desde un primer momento este personaje?

“Sabía desde el primer momento que iba a aceptar trabajar con Lester, no importa qué fuera. Cuando empiezo a leer el guion el personaje no me gustaba; no me atrapaba. No me veía en él. Fue la primera vez que tenía en mis manos un personaje en el que no me ubicaba como actor.

“No sabía cómo iba a trabajarlo o de qué forma estudiaría para encarnar un rol así. Alrededor del capítulo 40 vi una escena que me encantó, y fue lo que hizo que aceptara a Rangel. Me gustó mucho lo que pasó en el proceso creativo y, ahora que se está trasmitiendo, cómo lo recibe el público”.

El rodaje de “Tú” estuvo marcado también por la covid-19. Ocho meses sin grabar y una vez de regreso en la escena, el temor al contagio. Para Denys, esta telenovela impuso los retos de investigar sobre una enfermedad de la que desconocía y adentrarse en la siquiatría.

“Comencé a indagar sobre la esquizofrenia, y en esa búsqueda tuve la ayuda de un gran amigo y vecino, profesor de siquiatría en el Calixto García, el doctor Ramón Prado. A partir de ahí estudié y leí mucho sobre esta enfermedad y, luego, me dejé llevar por la creatividad y conocimientos de Lester”.

Rangel y Anabel en la telenovela Tú. (Foto: Denys Ramos Antúnez/ Facebook)

Según el doctor Marcos Ariel Mena Rodríguez, las causas de la esquizofrenia son multifactoriales. “La predisposición genética es importante, aunque hay factores sociales que inciden como la crianza”.

La mayoría de los pacientes no se consideran enfermos, no lo reconocen. “El tratamiento más efectivo son los antisicóticos, los que se clasifican en típicos o atípicos, con el efecto de disminuir la actividad síquica anormalmente aumentada”.

Dichos medicamentos tratan los tres principales síntomas de la esquizofrenia: las ideas delirantes, las alucinaciones y la agitación sicomotriz. “También se les brinda sicoterapia durante la etapa intercrisis y la crisis, o sea, cuando están descompensados”, concluyó Mena.

—Ahora que ves la obra terminada, ¿cambiarías algo?

“Uno siempre quiere hacer cosas diferentes cuando ve el personaje en pantalla. Nos trasformamos como actores y seres humanos. Después que pasa el tiempo ves las cosas distintas. Pero, por la reacción del público creo que el objetivo se está cumpliendo y las personas lo están entendiendo. Eso y que llegue el personaje, es lo principal”.

Denys Ramos se niega a hacer spoilers de la telenovela en esta entrevista. Cree que todos los personajes deben de tener conflictos, para que sea necesario ponerlos en la televisión. “Es importante que se hagan cosas interesantes para el público. También para los que estamos detrás del proceso: realizando, creando, poniéndole nuestro rostros, cuerpo, alma y amor a la profesión”.

El actor recuerda con cariño el ambiente de trabajo que surgió en “Tú”. Por ejemplo, cuando alguien del equipo se contagiaba con la covid, el resto se preocupaba.

“Hay detalles que las personas no conocen de nuestra profesión, sobre todo de la particularidad de hacer televisión en Cuba. Es trabajoso. A veces no tenemos los recursos materiales, pero en esta ocasión contamos con los espirituales. “Lester casi siempre se aparecía con cosas compradas con su dinero. Buscaba incentivos. Cuando hacíamos determinada escena, ponía música en los momentos de silencio. Era algo fabuloso que nos motivaba y hacía diferente la forma de ver las cosas. Así nos dábamos cuenta de por dónde iba con sus historias y pensamiento creativo”, comenta el joven artista.

Rangel sufre de esquizofrenia. (Foto: Denys Ramos Antúnez/ Facebook)

Ahora, está terminando el rodaje de la telenovela “Tan lejos y tan cerca”, de Alberto Luberta. “Ahí encarno un personaje pequeño, una actuación especial. Interpreto a un deambulante que está basado en dos historias, una de un hombre que estuvo en zona roja durante la pandemia y la otra de una figura conocida en el arraigo popular. Además, espero algunos proyectos pendientes”.

—¿Por qué crees que cada personaje que pones en pantalla o en el teatro, es recibido con tanto cariño por el público?

“Cada personaje lo hago con mucho amor. Trato de ser lo más profesional posible, entregarme, utilizar un recurso infalible que es la verdad en escena. Vivirlo y experimentar cada sensación, cada momento, cada cosa que va sucediendo y pasando. No hay algo en particular que haga para que el público reciba con cariño determinado papel. Son cosas más allá de nuestro entendimiento”.

—¿Cuál es la clave del éxito?

“Depende de fracasar muchas veces. Pudiera responder infinidades de cosas respecto al éxito. Es relativo, es como lo vea cada persona. Lo principal en la profesión es ser perseverante, tener voluntad, entrega y disciplina. Las personas dicen: ‘yo lo daría todo por ser músico, actor, piloto, ingeniero’. Si te pones a pensar, si lo hubieras dado todo, entonces quizás lo hubieras hecho”.