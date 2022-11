Actualizan en Sancti Spíritus Registro de Consumidores

La actualización de las listas de consumidores que salieron del país incide en la solicitud de alimentos a las empresas encargadas del abastecimiento. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

El incremento de espirituanos con salidas del país en lo que va de año mantiene atareado al personal vinculado al Registro de Consumidores, entidad que trata de depurar con prontitud los listados emitidos por Inmigración para evitar que personas ausentes continúen recibiendo los productos destinados a la canasta familiar normada. De cómo se procede en estos casos y cuál es la situación del territorio, Escambray indaga con Daniel Peralta Morales, especialista principal de esta actividad.

¿En qué situación se encuentra Sancti Spíritus?

Trimestralmente el Departamento de Inmigración nos entrega la lista de las personas que por cada municipio han efectuado salidas del país, las cuales se envía a los territorios para que se ejecute el proceso de depuración en las Oficodas. Dichas estadísticas indican que, en el período comprendido desde enero a junio del 2022, se reportan atrasos principalmente en el municipio de Sancti Spíritus, porque los demás están actualizados.

Ya nos llegó la información que complementa los meses desde junio a septiembre, con la cual estamos trabajando.

¿En qué tiempo debe dársele baja en la Oficoda a una persona que haya salido del país?

La Resolución No. 47 del 2021 del Ministerio del Comercio Interior plantea que el responsable de efectuar el proceso de baja de un consumidor con salida del país es el jefe del núcleo familiar, trámite que no debe exceder los tres meses. No obstante, en caso de que no se cumpla con este procedimiento por parte del titular del núcleo, corresponde a la Oficoda proceder, atendiendo a la notificación que emite Inmigración, aun cuando no haya expirado el plazo de los tres meses.

¿En qué horario y día de la semana la población puede realizar estos trámites?

Nuestras oficinas funcionan de lunes y viernes durante las ocho horas laborales y los sábados hasta el mediodía.

Hoy la actividad de depuración del Registro de Consumidores es la más importante de las que estamos realizando, con la cual podemos aliviar un poco la situación que se presenta en el país con la compra de productos importados para completar la canasta familiar.

¿Dónde se concentra el mayor número de consumidores pendientes a causar baja?

Según datos ofrecidos por Inmigración al Registro de Consumidores, hasta el mes de junio unos 11 910 espirituanos materializaron sus salidas del país, de los cuales se habían procesado 3 666 a través de las Oficodas, pero antes de la notificación por parte de Inmigración se había dado baja a 7 952 personas.

Hasta el momento está fluyendo sin dificultad la información que emite Inmigración a nuestra oficina, aunque la demora en realizar los trámites de depuración está principalmente en aquellos municipios donde es mayor el número de emigrantes, como en la ciudad cabecera provincial, que acumula alrededor de 4 000 personas pendientes de causar baja, a lo que se suma la escasez de personal que labora en solo tres Oficodas, razón por la que se les pidió ayuda a los trabajadores del Comercio, al Gobierno y a las organizaciones de masas para realizar la depuración del Registro de Consumidores en el menor tiempo posible.

¿Puede darse el caso de núcleos completos que hayan emigrado y la libreta esté en poder de otro familiar o vecino?

Posiblemente sí, y para eso es que se pide el apoyo de los trabajadores del sector del Comercio, los bodegueros, los CDR, la FMC y demás organizaciones del barrio, que son, en definitiva, los que más conocen sobre esta situación particular.

¿Con la entrega de la nueva Libreta de Abastecimiento se podría detectar a consumidores que hayan salido del país?

Se trata de un proceso complejo y muy costoso, porque el país destina cuantiosas sumas de recursos para imprimir este documento y una vez que lo tenga se lo hace llegar, a través de las bodegas, a cada núcleo familiar. Pero una vez que se emita debemos entregarla a un integrante del núcleo que muestre su Carné de Identidad. Incluso, ante cualquier duda o litigio, se exige la identificación de todos los miembros; por lo que sería un buen momento para identificar a emigrantes que aún permanecen activos en el Registro de Consumidores.