Alex Guerra: lo mío es sacar out por out

Alex acumula cuatro victorias en la actual campaña.

Entre las revelaciones que ha tenido el pitcheo de los Gallos en la actual campaña el novato zurdo Alex Guerra Garce aporta más que su nombre.

No fue de los llamados lanzadores cabecera en la categoría juvenil, aunque ganó medallas nacionales con sus elencos. Mas, desde que puso un pie en la Serie Nacional lo hizo como abridor del staff de los espirituanos y a media campaña su contribución es notable en un equipo que abrió la lid con muchas interrogantes por ausencias de varios lanzadores de un año a otro.

Su bautizo de fuego fue tan en serio que le tocó estrenarse ante Camagüey en la primera subserie de la campaña en el propio estadio José Antonio Huelga. Salió, incluso, por la puerta de la derrota.

“Es un sueño cumplido debutar con este equipo que es el que siempre he seguido desde que era un niño”.

Pero el muchacho, con la misma flema con que se sube al box, lo asumió con valentía y determinación: “Esa derrota lo que me hizo fue que me llevó a prepararme para la otra salida, siempre tienes que estar con mente positiva para que salgan las cosas, me concentro en el box y dejo todo lo demás fuera”.

Así hizo y la vida lo premió, ¡y de qué manera! Solo días después en el propio escenario venció a Industriales y logró así su primera victoria en Series Nacionales al dejar a los Leones en una solitaria carrera.

“Fue algo importante, los observé en el partido anterior y traté de lanzarles donde vi que más se podían dominar, me puse muy contento por ganarle a Industriales, eso siempre es un incentivo más”.

Roto el hechizo, más allá de victorias o derrotas, para Alex lo importante ha sido exhibir por primera vez el traje de los Gallos. “Es un sueño cumplido debutar con este equipo que es el que siempre he seguido desde que era un niño”.

Luego el camino del box se le hizo más expedito, con sus éxitos y descalabros, como sucede a todo lanzador, principiante o no. Sin mucho aspaviento mediático, presenta balance de 4-3 en 38 y dos tercios de entrada, los contrarios le batean para 275 y su PCL es de 4.66, con WHIP de 1.75, 16 ponches y 18 boletos.

Y eso que desde el comienzo ha sido abridor, algo que no es usual en los novatos y un rol con el que no soñaba cuando llegó a la preselección de cara a la actual contienda beisbolera.

Para salir al box, el muchacho de Cabaiguán tiene una máxima: “Trabajar todo el repertorio que conozco, sin confianza en ningún bateador porque en la Serie Nacional todos tienen nivel, por eso lo mío es sacar out por out, poner el máximo interés, así sale el resultado”.

Para ponderar su rendimiento en su debut en la pelota grande hay que tener en cuenta que Alex, como los de la mayoría de su edad, no pudo aprovechar las bondades de la Sub-23 ante la suspensión del torneo nacional de esa categoría por dos años debido a la pandemia de la covid.

Por eso tuvo que cambiarse su traje de juvenil por el de mayores, casi en el mismo “camerino”: “Terminé en la preselección del equipo que se preparaba para el mundial este año y ya no vamos a ir, me incorporé directo del juvenil para la Serie Nacional, es un entrenamiento que sube mucho el nivel y donde trabajan atletas de buena calidad, pero traté de aprovechar muy bien todo eso”

Y lo ha logrado. De ello da fe, el entrenador principal de pitcheo de los Gallos Freddy Mario Rodríguez: “Es disciplinado y constante en la preparación; le indicamos las tareas y las cumple más allá de que se las chequeamos, es un joven talentoso que ha crecido con la serie y esperamos que continúe aportando al conjunto”.

En lo que sí quizás no había pensado la dirección del equipo es que el novato cubriera con calidad su designación como abridor: “No llegué pensando en eso, creo que vine a ganarme el puesto en el equipo; me dieron la posibilidad y la confianza de abrir y he tratado de hacer bien las cosas para que el equipo gane, que es lo más importante”.

Antes de subir al box de la pelota grande, el cabaiguanense transitó por la llamada escalera del alto rendimiento, una vez que su inclinación doméstica por la pelota pasara de un juego a la realidad.

“Todo comenzó como un hobby allá en mi natal Santa Lucía, Cabaiguán. Empecé con mi papá en mi casa, él era quien me enseñaba. Desde pequeño veía mucha pelota y me gustaba ese rol de ser lanzador, después fui para el área especial, aunque en las categorías inferiores jugaba en los jardines y primera base, pero siempre me vi con más posibilidades y tuve mejores resultados como pitcher en las inferiores y me quedé en ese rol.

“Luego entré a la EIDE Lino Salabarría en la categoría Sub-12 y ese año no pude integrar el equipo Sancti Spíritus, pero el próximo sí lo hice y tuve buenos resultados en los campeonatos nacionales”.

Y al recordar a quienes influyeron en su formación, tiene palabras de agradecimiento colectivo: “Todos aportaron su granito de arena desde que comencé hasta el último año juvenil con Ramón Gardón, fue una buena experiencia, él me enseñó mucho sobre cómo hacer los lances y en todo lo que hay que tener en cuenta en el box, estoy muy agradecido con el trabajo.

A Alex le quedan muchas salidas. Por eso de una a otra, solo piensa en como aportar al equipo: “Sin el equipo no somos nada, si gana él, todo está bien para mí”.