Alexander Hernández Chang sobre Resistencia: “Es un diseño totalmente mío”

Alexander Hernández Chang esgrime los bocetos de la obra como prueba de su autoría en solitario. (Fotos: Lisandra Gómez/Escambray)

Tras la publicación el 25 de junio del texto “Canto a la Resistencia”, Escambray recibió una misiva del artista visual Alexander Hernández Chang, quien manifestaba su inconformidad con el enfoque del reportaje.

El material periodístico en cuestión visibiliza la creación del nuevo mural Resistencia en la ciudad del Yayabo, a partir de declaraciones de Jorge Luis López Álvarez, quien se ha constatado en más de una ocasión en el lugar del hecho. Como se refiere en este periódico, la propuesta artística fue un pedido de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, quienes convocaron para su ejecución a varias organizaciones e instituciones del territorio. Por el válido derecho a réplica de quien se reconoció en la publicación como uno de los artistas a pie de esa obra, Escambray decidió darle voz al autor de la carta.

Resistencia debe visualizarse de esta manera.

Alexander, ¿cuáles son sus argumentos?

“El objetivo es que pase a la posteridad con toda la veracidad posible lo relacionado con la autoría y producción del mural; que se reconozca a las personas que están trabajando y el concepto de la obra.

“A partir de la convocatoria comienzo a trabajar en una propuesta, presentada en un primer encuentro a la gobernadora, Teresita Romero, y al vicegobernador, Frank Osbel Cañizares. Participamos Jorge Luis López Álvarez como presidente del Consejo de las Artes Plásticas y yo como autor.

“Para su diseño se tuvieron en cuenta varios factores: las dimensiones de la pared y que el público que puede apreciar el mural está en constante movimiento. Se hizo un recorrido desde la entrada a la ciudad por La Rotonda hasta llegar a la calle Sobral para no romper con los diseños de ambientación y esculturas existentes en esa área, así como con la estética de los murales trabajados aquí con elementos como ladrillos, tejas, rasillas…

“A partir de eso, diseñé elementos gráficos, con los colores propios de los materiales, que pudieran ser decodificados por ese público en movimiento. Los mismos tienen relación con el lugar donde se emplazan y hacen referencia a obstáculos de entrenamiento. De ahí que parto de la resistencia como acción de perdurar durante una acción, tanto de carrera, de ejercicio o por lo que es usada en estos tiempos.

“Tampoco quise alejarme de los murales de mi auditoría que están ubicados en el Centro Recreativo El Tenis”.

En el texto periodístico se expresa: “Se funden así en una misma creación experiencia y juventud”. ¿Qué documentos demuestran que eres su único autor?

“No estoy en desacuerdo con que se mezcle, porque les debo a muchos artistas con quienes he trabajado. Pero, en este caso nunca la hubo. Jorge Luis López Álvarez estuvo cerca del proyecto, pero no en su realización. Es un diseño totalmente mío. Tengo como prueba los bocetos iniciales, los cuales han estado en constante rediseño para poder lograr realmente la intención que se quiere. También, poseo las maquetas digitales. Además, en los varios trabajos de mesa con ingenieros, albañiles y representantes de la mipyme que labora en el mural no participó López Álvarez”.

¿Por qué entonces se mantiene Jorge Luis a pie de obra?

“Infiero que lo haga para mantener que es una obra de conjunto que, incluso, lo ha publicado en su perfil de Facebook. Por ser un mural de mi autoría, asumo toda la responsabilidad de lo que pueda sucederle, así como lo que suscite en la crítica.

“No me estorba que esté. No emite ningún criterio estético porque al que consultan todo es a mí, a quien contrataron para velar por la realización del diseño”.

En medio de todo ese complejo contexto, a Sancti Spíritus le nace un nuevo mural, que aún no tiene fecha para su culminación. Más allá de las porfías por el reconocimiento o no de los derechos de autor, lo trascendente es la obra de arte, una pieza de grandes dimensiones que se propone dialogar con los espirituanos y que tiene el nombre bien puesto: Resistencia.