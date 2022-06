Antesalista espirituano Alejandro Cruz, jugador más valioso en Premundial de Béisbol Sub-15

Este premio es para la afición cubana, mi familia, el pueblo espirituano y especialmente a mis compañeros de equipo», expresó Cruz. (Foto: Juventud Rebelde)

El antesalista espirituano Alejandro Cruz fue elegido el jugador más destacado del Torneo Premundial Sub-15 de Béisbol, celebrado en Valencia, Venezuela.

Cruz fue colíder en jits, con 10, y quinto en average (.455). “No me lo esperaba, pero sabía que mis números eran muy buenos. Ha sido un torneo fuerte, exigente, no pudimos obtener el primer lugar, pero esta medalla tiene el sabor de oro para nosotros. Este premio es para la afición cubana, mi familia, el pueblo espirituano y especialmente a mis compañeros de equipo”, dijo.

Además del premio a Alejandro Cruz, en la ceremonia de clausura del torneo, celebrada en el hotel Cristal Park, se concedieron otros tres premios individuales a peloteros cubanos.

El camarero Duliesky Ferrán fue elegido mejor jugador a la defensa (no cometió errores y fue el que hizo más asistencias durante la competencia).

Para Ferrán, el reconocimiento a su desempeño “tiene un gran significativo más que para mí, para el equipo. Representa mucho porque me he esforzado para llegar hasta aquí, se lo dedico a mi abuela y mi mamá, porque si no fuera por ellas no estaría aquí”.

Además, el inicialista Roberto Peña y el jardinero central Alejandro Prieto fueron incluidos en el mejor equipo del Torneo Premundial.

“Siempre supe que mi equipo podía ayudarme en esa posición, que no es en la que tradicional juego, pero entre ellos y los entrenadores gané confianza y aquí está el resultado”, dijo Peña.

Prieto afirmó que es un honor recibir este premio, que “también es obra de los entrenadores. Se lo dedico a mi familia que siempre han estado conmigo en las buenas y las malas”.

El bronce alcanzado el sábado es la tercera medalla de un equipo cubano en torneos panamericanos sub-15, que comenzaron a celebrarse en 2013.