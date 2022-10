¿Aparecerán los goles?

Al menos en el deporte, las estrategias están de moda. Por eso el fútbol cubano, al estilo de como lo hace el béisbol, ha lanzado la suya y la sigue a pie juntillas, aunque no tenga la rimbombancia del deporte nacional.

Justo de su mano, Sancti Spíritus intenta convertir en realidad lo que es quimera en casi todo el país: que el balompié sea esa convocatoria de multitudes. Por lo menos es lo que se intuye del diálogo con Pedro González, comisionado provincial de la disciplina.

En ese sueño quizás le ayude la visión que le dieron sus años como portero de la principal selección espirituana. “Aquí se trabaja por implementar esa estrategia y comenzamos por conformar una Comisión Provincial, con jefes en todas las categorías; iniciamos los cursos de arbitraje, que es la mayor dificultad que tenemos, además, ya tenemos fútbol sala en todas las categorías, queremos establecer los campeonatos provinciales del fútbol once a raíz de los municipales que se hicieron en todos los territorios. También en la categoría escolar se están haciendo muchos concentrados, hemos detectado nuevos talentos y en la Sub-13 todo está previsto para realizar su torneo. Asimismo, queremos hacer el evento femenino, en función de lo cual luchamos que nos den unas plazas en la EIDE”.

Para desarrollar cualquier deporte hace falta la materia prima. Por eso el comisionado pondera los cerca de 2 000 practicantes del deporte en la provincia, aunque por lo que se ve en la calle de manera espontánea parecieran más. “La estrategia prevé maneras de ver cómo atraer a esos muchachos porque es que llegan también a una edad que se van para el Servicio Militar y ahí pierden la motivación de competencias organizadas a nivel nacional, pues se preocupan más por jugar en los barrios. También, a raíz de la compleja situación del país, se hace muy difícil venir. Por ejemplo, de Jatibonico, que ha sido una de las plazas principales, solo tenemos cuatro jugadores; de Trinidad tenemos uno solo, de Yaguajay no tenemos a nadie, de Fomento dos, ellos vienen a las provinciales, pero cuando se trata de entrenamiento no tienen el compromiso ni la responsabilidad de hacer una etapa de preparación completa. Ya en febrero o marzo tendremos los torneos nacionales”.

Para enseñar hay que saber y para enamorar, también. Por eso la comisión le presta atención a su fuerza técnica, compuesta hoy por 86 compañeros.

“Los municipios tienen que tratar de apretar un poquito con el trabajo porque a veces cuando uno los llama para el concentrado traen atletas que no tienen la calidad suficiente; sin embargo, vimos en el Sub-13 niños muy buenos, pero hay que seguirlos”.

Sin balón no hay fútbol. Eso lo tiene escrito la estrategia, de ahí que se cuenta con suficientes medios de este tipo, tanto en los municipios como en los barrios y las comunidades, los cuales provienen de la donación que la FIFA le hizo a Cuba.

No obstante, la estrategia estará incompleta si no se traduce en un buen desempeño en el principal torneo nacional. Y ahí Sancti Spíritus necesita de más de un papel para borrar la imagen que dejó su peor actuación histórica rubricada en el evento más reciente. “Es verdad que dejamos una mala imagen por el resultado, pero en realidad en solo dos partidos perdimos por un amplio margen de goles; la principal dificultad fue que no anotamos goles, solo dos en todo el campeonato, pero fueron muchachos que trataron de hacerlo lo mejor posible. Este año contamos con un nuevo director técnico.

“Vamos a trabajar en los entrenamientos con lo que tenemos, enfatizar con los goleadores y la línea de ataque, que es lo que nos falta, la línea defensiva es muy buena, tenemos un portero Sub-23 que está entre los tres mejores de la categoría, se nos incorporan hombres como Ángel Abel, Eugenio Palmero… Creo que la estrategia sí puede rejuvenecer el fútbol”.

Para jugar hace falta terreno. Y en eso el principal desdice todos los sueños de la estrategia por lo deplorable de su panorama, pero hasta eso parece estar al alcance del exportero: “Estamos enfrascados en un proyecto para remodelar completamente el estadio de la antigua Formadora, como le llaman, para en un futuro tener uno sintético, que no es un sueño, es algo que está a nuestro alcance”.