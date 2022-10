Arte de dos

María Elena Serrano apuesta por la creación de tapices a punto cruz. (Fotos: Cortesía de la entrevistada.

No podía ser de otra forma. Celebrar 75 años rodeada de arte y de la mano creativa de su hermana gemela ha sido, sin dudas, el mejor regalo para Luisa María Serrano (Lichi), una de las firmas femeninas que más prestigian las artes visuales espirituanas.

“La exposición 2 en 1 es una idea de Luis Rey Yero. De esa forma, por vez primera nos unimos en una muestra María Elena Serrano Fernández (Maye) y yo”, sintetiza una de las autoras a semejanza del preciosismo de la línea que nos regala en cada una de sus propuestas.

Con ese pretexto, desde este sábado colgarán en las paredes de la galería de arte Oscar Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo, 15 dibujos nacidos del creyón sobre cartulina y otro grupo de tapices a punto cruz, tras horas y horas de estar Maye frente a la tela y los hilos de diferentes colores.

“En mis obras está el mundo que me rodea. No son dibujos muy felices. Se parecen a la época en que vivimos. Aunque también hay su toque de humor. En el caso de mi hermana, como el resto de nuestra familia, ama los animales, por lo que ha creado sobre todo aves. Es muy meticulosa con el bordado. Tiene muy buena técnica, a tal punto que le quedan iguales tanto al derecho como al revés”.

Títulos como Saltar al vacío, Barcos mercantes. Sueño y La luz del inmigrante, con sello de Lichi, así como Gallito colora’o, Pato huyuyo y Faisán, de Maye, convergen en un mismo espacio para convocar a la reflexión entre dos estilos diferentes, pero semejantes en cuanto a refinamiento, autenticidad y exacta factura.

“En la familia siempre hubo alguien relacionado con el arte. Teníamos un primo de mi mamá que dibujaba, una tía que también pintaba y, luego llegaron sobrinos que incursionan en las artes visuales. Parece que es una enfermedad.

“En el caso de Maye, dibujaba, pero lo dejó de hacer hace mucho tiempo y cuando comencé con el punto cruz se embulló y empezó. Y realmente es una verdadera artesana en toda la extensión de la palabra”.

La muestra 2 en 1 puede disfrutarse durante todo este mes en la principal galería de arte de la ciudad del Yayabo, un espacio ya “asaltado” en otras muchas ocasiones por los dibujos que coquetean con la muy propia realidad de Luisa María.

“Trabajaba para una exposición personal, pero surgió esta idea y me encantó. Mi hermana tiene obras para presentar una muestra individual, pero no pudieron llegar todos los tapices. Así que no podía ser mejor que unirnos.

“Me gustaría saber qué piensa la gente cuando disfrute la exposición. Ojalá y en Sancti Spíritus existiera el ejercicio de la crítica porque ayuda mucho, sobre todo, a una artista sufrida como yo, que salgo ciega cuando me enfoco en la creación”, concluyó.