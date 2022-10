Avanza en Sancti Spíritus reparación del ferrocarril para la zafra

El trabajo de los mecánicos ha decidido en la reparación. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray)

El desempeño de la zafra en Sancti Spíritus tendrá sobre los rieles uno de los ejes principales, como quiera que toda la caña deberá llegar por ferrocarril al central Melanio Hernández, la industria responsabilizada esta vez con la fabricación de azúcar en la provincia, bajo un esquema que incluye las plantaciones del central Uruguay y obliga a asegurar la reparación de los carros jaulas y locomotoras involucradas en el traslado.

Alexander Hernández, director técnico de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Ferroazuc Sancti Spíritus, entidad ferroviaria dentro del sector del Transporte encargada de transportar la caña hacia los centrales, precisó a Escambray que de las ocho locomotoras que intervendrán en la contienda, siete están listas y la otra con un avance en la reparación en el entorno del 90 por ciento.

En la provincia el taller central de Ferroazuc radica en Tuinucú.

Tal nivel de adelanto en la vital dotación pareciera desconocer el actual contexto de limitaciones de recursos; sin embargo, la UEB —con un taller de reparaciones en cada central— ha podido adelantar en ese complejo escenario.

“Gracias al ingenio del colectivo de mecánicos que inciden en la reparación de las locomotoras y con los medios que hemos tenido se ha logrado avanzar en el alistamiento de un parque de máquinas que sobrepasa los 35 años de explotación”, detalló el directivo.

“De cara a la zafra —subrayó— no hay problema para llegar con todo el parque listo; es verdad que no trabajamos con piezas nuevas, se apela mucho a la innovación y no se puede desconocer la antigüedad de las máquinas, todo eso nos puede traer el desgaste de un componente o una rotura, pero aquí hay motivación en el colectivo para enfrentar cualquier contratiempo y cumplir la parte que nos toca”, expresó Alexander Hernández.

Por su parte, Magdiel del Valle Linares, director de la UEB Ferroazuc Sancti Spíritus, informó que, según la planificación, la cosecha demanda unos 115 carros jaulas, “pero queremos alistar 150 para tener una reserva ante las roturas, lograr una mejor rotación y poder asegurar la transportación de la caña”, señaló.

“Ni las locomotoras ni las tripulaciones son un problema para la zafra, contamos con todo el personal y las máquinas para la cosecha, nos queda más trabajo en los carros jaulas, por eso estamos enfrascados ahora con más fuerza en esa actividad”, aseguró el director de la entidad ferroviaria.

“El mayor tiro lo tendremos desde el Uruguay con unos cinco trenes diarios; ya trabajamos en el esquema de tráfico porque es un itinerario que implica transitar por 15 kilómetros de la línea central —desde Jatibonico a Siguaney—, y también hay que lograr que la caña llegue fresca al central Melanio Hernández”, precisó.