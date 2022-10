Avión AN-2 procedente de Sancti Spíritus aterriza en Estados Unidos

Funcionarios no identificados del Aeropuerto Internacional de Miami señalaron que el piloto confesó haber volado desde la provincia de Sancti Spíritus

Un video de la NBC mostró un aparato de color amarillo y azul en el extremo de lo que parece ser una pista de aterrizaje. (Foto: PL)

Un avión monomotor tipo AN-2 procedente de Cuba con una persona a bordo aterrizó este viernes en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier (Dade-Collier Training Airport), ubicado al sur del estado norteamericano de Florida, reportaron varias agencias de prensa, incluida la NBC.

De acuerdo con un reporte de Prensa Latina que cita a la mencionada cadena de televisión, funcionarios no identificados del Aeropuerto nternacional de Miami señalaron que el piloto confesó haber volado desde la provincia de Sancti Spíritus.

Un video de la propia televisora mostró un aparato de color amarillo y azul en el extremo de lo que parece ser una pista de aterrizaje.

Desde que se conoció la noticia algunos intentaron sembrar una matriz de opinión negativa en las redes sociales, en las que se difundieron noticias falsas relacionadas con la supuesta detención de la madre del piloto cubano, identificado por medios extranjeros como Rubén Martínez, natural de Villa Clara.

En declaraciones publicadas en su perfil en Facebook, Elisa Machado Padrón, desmintió haber sido detenida.

“Para conocimiento de todos los que me conocen. En la mañana de hoy mi hijo se fue ilegalmente del país llevándose la avioneta en qué trabajaba. Yo no apruebo su decisión, pero ante todo sigue siendo mi hijo. No estoy presa como andan diciendo ya en campañas mediáticas”.

