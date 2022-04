Azucareros muelen Gallos y los dejan al campo en extrainning

Leandro Turiño consiguió el batazo decisivo en el décimo capítulo. (Foto: Vanguardia)

Un jonronazo de Leandro Turiño en el cierre del décimo capítulo dejó al campo a los Gallos para asegurar la victoria de 13-12 de Villa Clara, que de tal suerte evitó la barrida en la subserie en el estadio Augusto César Sandino.

Casi a la hora de recoger los bates, se completó la suculenta molida de los Naranjas. Con el juego empatado a nueve los visitantes marcaron tres cuando Eriel Sánchez no siguió al pie de la letra los mandatos de la regla Schiller. Con hombres en primera y segunda, Frederich Cepeda no tocó y su batazo salió de hit remolcador de la primera del inning. Tras el out sobre Yunier Mendoza, el alto mando optó por pasar a Carlos Gómez y la estrategia le salió mal cuando Moisés Esquerrés bateó hit e impulsó dos más.

Pero el relevista Eddy Howard Díaz se las ingenió para dominar a Javier Alejandro Escobar y Alberto Rodríguez con las bases llenas.

Villa Clara no se dio por vencido en el cierre del acto. Lograron llenar las bases sin out y Aníbal Suárez permitió la número 10, por fly de sacrificio de Juan Carlos López, aunque después sacó dos outs que parecían dominar la entrada.

Mas, Leandro Turiño le dio con todo a un lanzamiento y la desapareció para remolcar las tres que necesitaba su equipo a fin de garantizar el triunfo y de paso salir de una mala racha que se extendió a cinco derrotas sucesivas.

Los Naranjas salieron a pelear su victoria. El partido les comenzó cuesta arriba cuando los espirituanos fabricaron racimo de tres en la misma primera entrada, incluido cuadrangular de Carlos Gómez, su tercero de la contienda, y luego agregaron dos en la cuarta, todo ante el mismísimo Freddy Asiel Álvarez.

En la quinta entrada ya los Azucareros comenzaron su molida y se a acercaron en la pizarra con cuatro anotaciones ante el abridor Alex Guerra.

Los Gallos sintieron el acecho e hicieron otra en el sexto, a lo que sus rivales respondieron con la quinta en el cierre de ese propio capítulo y se fueron arriba con tres carreras en el séptimo, frente al zurdo Yoanny Hernández.

La respuesta no se hizo esperar y los yayaberos ripostaron con tres en el octavo para tomar ligera ventaja de 9-8. Mas los azucareros consiguieron el empate en el cierre de ese propio inning para forzar la regla Schiller, luego de que en el noveno ambos equipos se fueran sin anotaciones.

Ya en extraining ocurrió la película narrada, en un partido en el que se bateó a plenitud: 17 hits por los perdedores y 14 por los ganadores.

Para Eddy Howard Díaz, quien sacó los dos últimos outs, fue el triunfo y para Aníbal Suárez, la derrota

Por los espirituanos los más destacados al bate fueron Carlos Gómez, de 5-2, tres empujadas, dos anotadas; Moisés Esquerrés, de 5-4, dos impulsadas e igual cantidad de anotadas, y Yunior Ibarra, de 4-2, un doble y tres empujadas.