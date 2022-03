Béisbol provincial categoría 11-12: Homenaje al 17 de Yaguajay (+fotos)

La ofensiva resultó clave para lograr la victoria. (Fotos: Luis Francisco Jacomino)

En el terreno, los equipos de béisbol de Sancti Spíritus y Yaguajay. En discusión: la final por el título provincial de la categoría 11-12 años. En el corazón de todos: Yoani Delgado Pedroso, el pelotero y mánager del elenco que no pudo disfrutar de la fiesta porque la covid se lo llevó temprano en un suceso que hirió hondo a esta tierra. Mas en el “Luis Torres” el peso de la noticia lo trajo de vuelta.

Porque el título logrado por Yaguajay, inscrito por derecho propio entre los resultados más importantes del deporte en el norteño municipio, lleva su sello. Por eso el pasado 19 de febrero el estadio se estremeció al nivel de un play off de la Serie Nacional: sus gradas, repletas casi se vienen abajo con una estruendosa conga que enardeció el espectáculo: “Teníamos la motivación y la promesa de ganar para dedicarle el triunfo a Yoani —comenta Angelo Sanete Cartaya, uno de los peloteritos—. Fue emocionante y triste, pero fuimos hasta el cementerio y le llevamos flores y las medallas de oro”.

Inmerso en una jornada de entrenamiento Yanquiel Toboso Gazapo, quien lleva las riendas de la novena, reconoce que no es un resultado casual: “Llevamos seis años entrenando con estos niños que también fueron campeones en otras categorías inferiores, cuando el triunfo casi pasó inadvertido, pues quedó solo en padres, entrenadores, los trabajadores del Inder y en el escaso público de las gradas, pero esta victoria tuvo otra connotación”.

Equipo de béisbol de Yaguajay en la categoría 11-12 años.

LOS NÚMEROS HABLAN

A fuerza de batazos y una defensa casi hermética de solo cuatro errores, el equipo logró el título. Así lo confirman algunas de las estadísticas, que lleva a punta de lápiz Toboso Gazapo. “En la competencia ganamos los cinco partidos, dos por supernocaut, uno fue de cero hit-cero carreras; los niños realizaron siete jugadas de doble play, algo poco común en esta categoría y conectaron cinco jonrones”.

Pero no se trata solo de números. Detrás del resultado también están implícitas horas de sacrificio en el terreno, como lo reconoce Ramón Licor Rodríguez, uno de los entrenadores.

“Es una tarea diaria que se realiza con mucha dedicación, sobre todo en el desarrollo del pensamiento técnico-táctico, con el diseño de diferentes jugadas; además en el control de los pitcher y la mecánica de juego”.

El pitcheo encontró en el montículo la labor de Edgar Castillo Valle y Alfredo Agüero Delgado, este último entrena en Mayajigua con Arley Hurtado Rojas. “Alfredo es un niño con muchas perspectivas, tiene gran interés y asimila muy bien lo que le enseñas”, añadió Licor Rodríguez.

La hazaña también lleva el nombre de Maiko Fusté González, quien juega su primer año en esta categoría como regular y conectó dos dobles y un hit en la discusión del título.

Tal parece que los pequeños estaban destinados a la proeza cuando en el primer encuentro de la final Adrián Michel Bermúdez Castellanos protagonizó un fildeo de lujo al capturar una línea al jardín derecho que posibilitó un doble play para frenar la ofensiva yayabera, y luego en rol de pitcher alzarse con la victoria.

El estadio Luis Torres acogió a gran cantidad de público que respaldó a los pequeños yaguajayenses.

FAMILIA-ESCUELA-DEPORTE

La victoria lleva implícita también la trilogía familia-escuela-deporte. Aunque no todo es color de rosa, la comunicación ha sido un factor decisivo para limar torceduras que a veces ocurren en el aula y otras en el terreno: “Mantenemos un estrecho vínculo con los maestros de la escuela y los padres —alega Toboso—; si no hay resultado académico y disciplina en la escuela, no haces el equipo y tienes que mirar el juego desde las gradas. Los padres están conscientes de ello, nos apoyan en todo e incluso agradecen la rectitud que mantenemos”.

En medio del entrenamiento, Carlos Nosley Monteagudo Delgado, Pepino, aclamado y admirado por el público, pero inquieto y pícaro a la vez, comenta: “Me siento bien jugando y hasta he mejorado en la escuela, gracias al apoyo de Yoani que me enseñó a batear y a todos mis entrenadores que siempre están pendientes de mí”.

Durante estos años de duro batallar los padres se han convertido en un puntal importante.

“Estamos pendientes de todos —expresa Loraine Cartaya Font, delegada del equipo—, si te fijas bien todos tienen trajes muy vistosos confeccionados fuera de Cuba, fruto de la gestión de los managers y el apoyo de la familia e incluso el niño que no puede adquirirlo, entre todos lo compramos”.

El titulo provincial de Yaguajay es la mayor motivación, ahora con el empeño de enfrentarse al ganador de la provincia de Ciego de Ávila como parte del torneo de clubes campeones. “Lucharemos la victoria, será otro homenaje al 17 de Yaguajay, quien desde el cielo nos cuida y protege”.