Béisbol: Sancti Spíritus asegura primera subserie frente a Camagüey

Los Gallos volvieron a dejarlo todo para el final en el estadio José Antonio Huelga para ganarle a Camagüey con pizarra de 7-2 y garantizar la primera subserie de la naciente Serie Nacional de Béisbol en su versión 61.

Liderados por un oportuno doblete del emergente Lázaro Viciedo, los ahijados de Eriel Sánchez voltearon definitivamente el marcador en el octavo capítulo con racimo de seis carreras, cuando iban debajo 2-1.

Los primeros en anotar fueron los locales, con una carrera en el tercer inning empujada por Frederich Cepeda, tras sencillos sucesivos de Daviel Gómez y Yunier Mendoza con dos outs en la pizarra, pero los agramontinos empataron en la parte alta del cuarto por cuadrangular de Alexander Ayala ante los envíos del abridor Roberto Hernández Navarro.

El abrazo se mantuvo hasta el octavo, cuando los visitantes se fueron arriba con Aníbal Suarez en la lomita, a quien le anotaron la segunda.

Pero al cierre de ese propio acto sobrevino la rebelión. Alberto Rodríguez abrió con doblete y avanzó a tercera por fly al jardín derecho de Carlos Gómez. El novato César Hernández ganó boleto y, tras el segundo out —cedido por el emergente Duniesky Barroso—, Rodríguez anotó la del empate por passed ball y luego llegó el batazo de Viciedo para poner encima a su equipo.

El resto fue agregar tranquilidad al conjunto. Rodolexis Moreno recibió pelotazo, Daviel Gómez largó doblete impulsor de dos y Yunier Mendoza redondeó el marcador con un cuadrangular, el primero de los Gallos en la campaña.

“Hacía rato que me habían mandado a calentar y estaba esperado la oportunidad —comentó Viciedo al final del juego—, el pitcher estaba tirando rectas y fui por mi lanzamiento, salió el batazo y estoy súper contento con mi actuación; lo importante fue que ayudé al equipo a obtener la victoria, un emergente debe hacer eso: prepararse para su lanzamiento y saber lo que esta tirando el lanzador y tratar de pegarle bien a la bola”.

Una de las mejores noticias del partido fue la muy buena salida de Roberto Hernández, quien, aunque no tuvo decisión, dio muestras de la recuperación de su brazo, afectado por lesiones en los dos últimos años tras terminar la Sub-23 del 2019 como el mejor pitcher del país.

El derecho lanzó seis sólidas entradas en las que empleó 68 lanzamientos y velocidad máxima de 91 millas, permitió una carrera, cinco hits, propinó cuatro ponches y no regaló boletos: “Creo que rompí el hielo, hacía dos años prácticamente que no lanzaba, me sentí muy bien físicamente y pude cumplir uno de los objetivos, que era caminar el partido y hacerlo con salud; aunque no gané en lo personal, estoy contento porque el equipo se haya llevado la victoria.

“Usé tres velocidades que es mi repertorio completo, he ido trabajando en eso que es lo que te hace caminar en el juego, al final la velocidad no puede ser la única arma del lanzador, siento que he crecido en la potencia del brazo en la medida que han ido pasando los topes y la preparación, he ido encontrando a ese Roberto Hernández que siempre ha estado en la zona con los rompientes en buen control”.

Otra de las buenas notas del partido fue el movimiento de la banca en busca de ofensiva, una estrategia que le dio resultados al mánager Eriel Sánchez

Para Ariel Zerquera, quien solo logró un out, fue el triunfo, mientras Julio Raizan Montesinos González cargó con la derrota.

Además de Viciedo, se destacaron al bate Yunier Mendoza, de 5-3, dos empujadas, un cuadrangular y una anotada y Daviel Gómez, de 5-2, dos anotadas y dos impulsadas. En total, los Gallos conectaron 12 hits y cometieron dos errores, por siete inatrapables los agramontinos.

Este jueves concluye la subserie entre Gallos y Toros con el encuentro pactado a la una de la tarde.