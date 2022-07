Bolton confirma que gobierno de Trump organizó golpes de Estado en Venezuela y otros países

El exconsejero de Seguridad Nacional de la Administración Trump y uno de los halcones de la ultraderecha estadounidense, John Bolton, confirmó en entrevista con la cadena televisiva CNN que la Casa Blanca organizó golpes de Estado contra Venezuela y otros países durante el tiempo que él permaneció dentro del Gobierno.

Jake Tapper, una de las estrellas periodísticas de la CNN, entrevistó a John Bolton sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una turba de seguidores de Trump, y la investigación al respecto de una comisión del Congreso, que este miércoles celebra su última sesión, televisada en horario de máxima audiencia.

Tapper comentó durante la conversación que “uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe”, a lo cual Bolton replicó jactancioso: “No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo”.

El intercambio entre ambos, este martes en el programa que dirige y presenta Tapper, ha provocado una polvareda sobre los manejos de EE.UU. en la política interior de otros países.

Durante la conversación, Bolton señaló que Trump no era lo suficientemente competente como para llevar a cabo un “golpe de Estado cuidadosamente planificado”, y adujo tener la experiencia de “alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, pero ya sabes [en] otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que él [Trump] hizo”.