Campesinos de Sancti Spíritus comparten alimentos con Matanzas (+fotos)

En las entregas participaron, esencialmente, campesinos de Cabaiguán, Sancti Spíritus, La Sierpe y Taguasco. (Fotos: Eidy Díaz Fernández/Facebook)

No es la primera vez que lo hacen porque la tierra les alimenta ese desprendimiento; tampoco será la última porque cada día siembran con sudor y fango su compromiso productivo; de esos surcos humanos nace el gesto y la noticia: campesinos de Sancti Spíritus comparten sus cosechas con Matanzas.

Se cuenta que la idea germinó en la tarde del lunes, se esparció por muchas bases productivas y, a la altura del martes en la noche la donación se acercaba a las 20 toneladas —más de 400 quintales— entre viandas, hortalizas, granos y frutales.

Si por momentos el combustible parecía obstáculo, fue más a la hora de enviar la mercancía a tierras yumurinas, pues al pie de las fincas y las cooperativas pudo más la solidaridad, porque Matanzas duele también en las sitierías de Sancti Spíritus.

El aporte de alimentos salió de los municipios de Taguasco, La Sierpe, Sancti Spíritus y Cabaiguán, este último con el mayor peso en el envío de comida, confirmaron a la prensa espirituana desde la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en la provincia.

Eidy Díaz Fernández, presidenta de la organización campesina en el territorio, resaltó la respuesta inmediata de los asociados.

“A todos los lugares que se llegó, los productores querían dar más y más, llegabas a las casas y te decían: ‘por qué no me montan aunque sea un producto para saber que ayudé’. No es que le hayamos dado a Matanzas algo más, sino que compartimos lo que tenemos”, relató Díaz Fernández.

El aporte del campesinado espirituano a través de la Anap, se suma a los envíos previos salidos también de los campos de Sancti Spíritus y llegados a Matanzas por la vía de Acopio, entidad que prevé este jueves trasladar otras 15 toneladas de alimentos como continuidad de una solidaridad sin punto final.