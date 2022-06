Canciller de Cuba: La IX Cumbre de las Américas estaba condenada al fracaso antes de iniciar

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ofreció una entrevista especial con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, en la que se refirió a la recién concluida IX Cumbre de las Américas, que se realizó durante la pasada semana en la ciudad de Los Ángeles, California.

Al iniciar su intervención este lunes, Rodríguez Parrilla afirmó que la IX Cumbre de las Américas estaba condenada al fracaso, incluso antes de iniciar.

El canciller señaló que el fracaso del evento era previsible, por la opacidad con que se organizó, donde no se conocieron oficialmente las invitaciones a los países hasta 48 horas antes de inaugurarse el evento.

Manifestó que el gobierno de EE.UU. manejó algunas fórmulas para la participación de Cuba, pero nuestro país las rechazó rotundamente.

Se refirió entonces a las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, cuando rechazó la política de exclusiones del gobierno estadounidense y dijo que en ningún caso él asistiría a la Cumbre, en una clara alusión a esas fórmulas que manejaba Washington.

#Cuba no aspira a integrarse con EE.UU., aprendimos de Bolívar y de Martí que ese no es nuestro camino.



Estas cumbres del fracaso y que no llevan a las soluciones de los problemas de los pueblos, confirman la importancia vital de los mecanismos de integración de nuestra América. pic.twitter.com/qa1zaflGIb