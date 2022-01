Cena anunciada ausente; ruido ambulante

Que el Director de Gastronomía en el Grupo Empresarial de Comercio de Sancti Spíritus brindó una información falsa a Escambray en su edición del pasado 18 de diciembre; tal fue el reclamo con que se presentó en nuestra redacción el lector Clemente Rodríguez Márquez.

Combatiente de la Revolución cubana y fundador del Partido en esta región del centro de la isla, con 92 años y residente en la calle Brigadier Reeve, Edificio No. 1, Apartamento 27, en la cabecera provincial, el lector sostiene que el pasado 24 de diciembre en el complejo recreativo El Recreo, donde está acogido al Sistema de Atención a la Familia (SAF), no se ofertó la cena anunciada en nuestras páginas.

En su lugar, en calidad de plato fuerte hubo, afirma, lo que en un día normal: “un muslo de pollo que no tenía carne, y otro plato incluso de menos calidad”.

Este medio de prensa espera una explicación al respecto, pues, de acuerdo con el abuelo, el administrador de la unidad, llamado Leonardo, “es preocupado y tiene interés en un servicio de calidad, pero no lo apoyan”.

De índole diferente es la queja enviada por Elia Rosa Betancourt Villacampa, vecina de la calle Máximo Gómez No. 22 Sur, en la cuadra comprendida entre el parque Serafín Sánchez y la Iglesia Mayor. Dicha remitente asegura que en las noches no puede conciliar el sueño debido a la algarabía y el escándalo que imperan en el frente de su domicilio, donde, luego de la nueva normalidad decretada tras la etapa crítica de la pandemia, se ofertan servicios de venta de cerveza y de golosinas, en puestos de venta por cuenta propia.

“Esto es hasta las 5:00 a.m. y más. Se sientan junto a la puerta, tocan la aldaba fuertemente, hablan obscenidades, y eso todos los fines de semana, con énfasis en los sábados. Esto es inhumano, ya que el descanso de la noche es un alimento indispensable para el cuerpo. A otros vecinos no les estorba, pues sus dormitorios están más atrás y con aire acondicionado, pero en mi caso no es así.

“Aclaro que la música estruendosa viene de bocinas ambulantes, llevadas a pie o sobre motores, y que los cuentapropistas, excelentes vecinos, no son causantes de esta situación. Hace unas semanas, de madrugada, llamé a la Policía para pedir ayuda, y me contestaron que llamara al Poder Popular, porque se trataba de actividades programadas. Llamé y me dijeron que ellos no podían hacer nada”, escribe Elia Rosa, una espirituana de 72 años con ciertas enfermedades, quien dice vivir con miedo permanente de que llegue el fin de semana, aunque en los últimos el ruido ambiental había disminuido.

Al igual que la lectora, nos preguntamos, ¿Quién debe y puede poner orden en esos casos? Este periódico ha expuesto en muchas oportunidades, con lujo de detalles, los perjuicios derivados del ruido excesivo y de los decibeles exagerados para la salud humana. Pero el problema se reitera una y otra vez, con afectación, sobre todo, para quienes residen en las proximidades de servicios estatales o particulares cuyos clientes no reparan en el sufrimiento de quienes necesitan descansar. ¿Quién le pone el cascabel al gato?