Cepeda, el segundo hombre que más dobletes ha conectado en Series Nacionales

Frederich Cepeda Cruz.

Con los dobles conectados en el último partido entre Sancti Spíritus y Guantánamo, el pelotero Frederich Cepeda Cruz pasó al segundo lugar de por vida en ese departamento en Series Nacionales, al acumular 414, detrás del pinero Michel Enríquez, con 437.

“Estoy muy contento de arribar a otra marca más en mi carrera, pero, como siempre digo, uno no juega por las marcas personales, aunque con el tiempo y los resultados se van haciendo realidad”, expresó el estelar de los Gallos.

Conectar dobles tiene sus secretos: “Es un batazo de dos bases que requiere de fuerza, de buena colocación para donde salga la bola y también salir fuerte, correr fuerte desde home desde que le pegues a la bola, tener la intención de llegar a segunda para ganar una base más, muchos de los dobles que he dado en mi carrera no son de fuerza sino de velocidad, antiguamente cuando salía un batazo medio extraviado hacia los jardines trataba de buscar la segunda almohadilla y por eso también he llegado a cifras tan altas en este departamento”.

¿Podrá Frederich Cepeda superar el récord de 437 dobles del pinero Michel Enríquez?

“No pienso en eso, solo acabo de ser el segundo, las marcas van llegando con el tiempo y los resultados que vas teniendo, solo puedo todos los días jugar al béisbol para ayudar al equipo y mis resultados son los que van haciendo marcas a diario, pero solo la vida y el tiempo lo dirá. Por ahora estoy muy contento por la carrera que he llevado y los números que he tenido en el plano personal y colectivo”.

Pero no solo de dobles está hecha la carrera de Cepeda. Estos se suman a 54 triples y 328 jonrones, un cúmulo de 796 extrabases. O sea, que en breve el destacado jugador llegará a la cifra cerrada de 800 grandes batazos.

“Difícil ha sido llegar hasta donde estoy y este año se está demostrando porque somos los que jugamos, han pasado más de 20 juegos y no han salido ni los extrabases ni las impulsadas, es algo que no me ha pasado usualmente, bien en average, pero en cuanto a producción para el equipo no he tenido lo que otros años, es bien difícil el béisbol, he tenido la preparación, el tiempo que no he tenido otros años por estar el equipo nacional, diferentes preparaciones, pero como mismo una cosa es buena, es mala, estuve mucho tiempo sin jugar al béisbol, estuve entrenando desde que regresamos del torneo preolímpico en Estados Unidos, descansé unos días y luego empecé a entrenar como siempre lo hago porque había incertidumbre sobre el inicio de la Serie Nacional y me gusta mantenerme activo, no un entrenamiento de alto rigor pero sí entrenando todo el tiempo, bateando mucho, corriendo, haciendo pesas, casi seis meses”.

Cuando Cepeda impulse su próxima carrera, se habrá convertido en el espirituano con más empujadas en Series Nacionales con 1 256 y suplantará el liderazgo que posee Eriel Sánchez.

“Es una marca más, todos los logros los dedico al pueblo que es el que ha seguido mi carrera, a mi familia, a mis padres, mi mamá que es mi primera aficionada, mi esposa, mi hijo…, todas las personas que me rodean, mis amistades, a quienes me han apoyado, solo no se llega a ninguna parte, somos seres humanos también y lo que tengo se lo debo a todos esos que me han acompañado en la vida en que pasamos muchas necesidades, vicisitudes emocionales”.

En esta campaña las impulsadas son pocas: cuatro, y no ha conectado jonrones.

“Hasta yo espero el primer jonrón, no es algo que me preocupe. No lo tengo en la mente, esas son cosas que van llegando, son cosas que pueden pasar en cualquier momento, pero eso te da la medida de lo difícil que es el béisbol y hay veces que tú conectas batazos y no salen de extrabase o no salen en el momento oportuno; siempre he dicho que no me catalogo como jonronero, pero he tenido mis resultados y creo que en cualquier momento deben salir, porque la preparación está, lo que uno hace para el deporte es prepararse y yo me preparo, y si lo he hecho y he tenido resultados con el mismo trabajo de otros años pienso que este año no puede ser diferente”.

Con 373 ocupa el noveno lugar entre los bateadores de la actual Serie, lo cual dice que aun ve bien la bola.

“El aficionado, siempre con mucho respeto y cariño, va a hablar, pero los que estamos en el juego somos nosotros y sabemos las posibilidades y limitaciones que tenemos como seres humanos. Yo me siento bien y con el trabajo que estoy haciendo con el equipo, quizás no están saliendo los números que en otros momentos están acostumbrados a ver, pero los principales números que están saliendo son que el equipo está ganando, ya en lo personal si Cepeda da o no jonrón, es un problema individual, lo importante es que el equipo está funcionando bien”.

Cuarto bate aún. ¿Demasiado respeto por el nombre?

“Me siento bien en ese turno, es de los que he ocupado siempre: tercero, cuarto, quinto, ¿respeto al nombre?, no sé, puede ser, yo nunca me he puesto en los turnos, lo mío es jugar a diario en el turno que me pongan, el resultado es el que te pone en la posición a batear y se ve también al paso del tiempo cuando la alineación da la vuelta puedes ser segundo o tercero, te toca un turno de responsabilidad desde que inicia el juego, pero después no sabes cómo vas a venir”.

Con 42 años por cumplir en abril, el espirituano vive su serie Nacional número 24. Sin incluir la actual, batea para 334, ha conectado 2 140 hits, 1 335 carreras anotadas, slugging 569, OBP 485, OPS 1.054, BB 1834.

¿Hay Cepeda hasta cuándo?

“Hasta hoy estoy jugando y tengo perspectivas de seguirlo haciendo, en dependencia de la salud, de cómo me trate la vida, tengo la suerte de que mi familia gracias a Dios esta saludable y me ha acompañado; lesiones he tenido muchas, pero las he superado, he tenido consistencia para seguir y hago lo que me gusta, lo más difícil es soportar un entrenamiento para una temporada larga y hasta ahora me siento bien”.