Cepeda y la polémica del Clásico

La MLB ha incluido a Cepeda en el dream team de todos los tiempos.

No hay manera de que Frederich Cepeda Cruz salga del vórtice de la polémica. Ni porque haya integrado el Todos Estrellas de la Serie Nacional en su versión 61, junto al lanzador zurdo Ariel Zerquera, ni porque a propósito de la celebración del V Clásico Mundial, la MLB lo incluyera en el dream team de todos los tiempos.

Es que el espirituano pudiera ser el único pelotero en estar en las cinco versiones. Eso, si se lo gana entre aspirantes de aquí y de allá. Esa es una de las claves de la controversia. En ese Todos Estrellas, Cepeda aparece como mejor bateador designado. En cuatro eventos acumula 25 partidos y 84 turnos al bate con 381 de average y liderazgos en los departamentos de hits con 32, impulsadas (23), anotadas (19) y es segundo en jonrones con seis. Compila 509 de slugging, 714 de OPS y 22 boletos.

“Para mí es un reconocimiento muy grande, que llevo en el corazón por mi carrera. He tenido la oportunidad de participar con resultados, excepto en el último, pero realmente los números que acumulé en los otros me dieron la oportunidad de estar en ese Todos Estrellas histórico”.

¿Aspiras a estar en el quinto en el 2023?

Desde un principio, cada vez que pasa un año aspiro a estar en el equipo nacional.

Llegarías a ese evento con 42 años y mucha polémica.

Sí, la polémica de si estaré en el Clásico no es la única, cada vez que estoy en el Cuba siempre existe, porque a quienes nos dedicamos a esta carrera, que es pública, nos pasa. Existe el fanático, las personas que hacen equipos a su manera y no solo con Cepeda, pero bueno lo mío sigue siendo estar enfocado en mi trabajo, tratar de tener un buen resultado, de mantenerme saludable y de estar.

¿Aspiras a incluirte aun cuando se habla de peloteros que no juegan ni en Cuba ni con ella y te crean una competencia adicional?

La competencia siempre va a existir y las decisiones las toma la Federación, que es la que sabe lo que está haciendo, lo mío es enfocarme en jugar; los resultados que pueda tener o no, los voy a tener siempre en Cuba porque juego aquí. No puedo decirte que el equipo lo vaya a determinar algún pelotero de Grandes Ligas u otro que juegue en otra liga a un nivel superior, lo que puedo decirte es que, si me toca ir, voy a defender como siempre los colores de la bandera cubana al lado de los peloteros que sean, para mí todos son cubanos y todos tienen derecho a estar y defender nuestra bandera y su país si lo desean, para mí no es ningún problema que estén, lo mío es seguir preparándome y tratar de participar en el Torneo Élite, que es lo que viene, y si suman el resultado de la Serie y creen que pueda estar, bien; si no, lo apoyo igual, estén los peloteros que estén.

A raíz de lo de Holanda, se especula si podremos asistir con fuerzas propias.

Cuba siempre ha estado en los Clásicos con sus propias fuerzas y ha realizado el papel que se sabe, gracias a Dios he estado en los cuatro y se ha participado con honor y el mismo ímpetu de siempre. En Holanda fueron juegos peleados y no se bateó de manera oportuna, no se hicieron carreras, aunque el pitcheo hizo un buen trabajo, pero son eventos diferentes. Se aproxima el Clásico que es lo máximo, pero tenemos la Serie del Caribe, el Torneo Élite, que es en lo que hay que enfocarse para el Clásico quedan meses.

También se habla de que cubanos en el exterior estén en el Torneo Élite.

Hacer el Torneo Elite, más con las dificultades que tiene el país, es una buena intención, lo que empezamos mal porque ya el año que viene no hay. Tuve la oportunidad de estar en tres Súper Ligas y luego no se realizaron más. Es una excelente idea que va a tener mayor concentración de la calidad de los que están acá y los que han dicho que quieren venir a jugar. Lo que sí veo muy difícil es que alguno pueda venir si no hay un incentivo monetario o de otro tipo para ese pelotero, porque el evento coincide con las ligas de invierno que se hacen en América y todo pelotero con la oportunidad de jugar en un equipo profesional que gane su dinero y en un nivel un poco superior, es difícil que venga a jugar aquí. La calidad va a estar concentrada, pero deben existir otros tipos de incentivos para atletas y entrenadores para que esa serie funcione y se mantenga por mucho tiempo.

Entre otras polémicas, se cuestionó tu presencia en Holanda.

Siempre voy a ser cuestionado, en este mundo donde cada quien emite su criterio, las personas pueden cuestionar o no, la primera carta de presentación de un atleta es el rendimiento y al final lo tuve. Estaba en mi casa y me llamaron para estar en ese equipo, siempre voy a decir presente, un deportista nunca dice que no, al menos si quiere defender a su país.

También se polemizó porque tu liderazgo de la Serie Nacional no pudo llevar a los Gallos a la final.

Así es. Fui el líder de bateo y ese liderazgo no dio para llegar a la final y que los Gallos ganaran, pero sí sirvió para que estuvieran luchando en ella. Lo de la reacción del público son cosas que no están a nuestro alcance, somos deportistas y tenemos que enfocarnos en lo que sabemos y podemos hacer, que es entrenar, prepararnos, dedicarnos a ellos y siempre agradecer al pueblo espirituano, cubano y mundial porque una persona que dedique su tiempo —con tantas dificultades que existen en el mundo— a seguir nuestra carrera es digno de admirar y hay que respetar su criterio siempre y cuando sea con respeto. En el caso de los espirituanos, existen miles de desilusiones porque, después de grandes resultados en la fase regular, no hemos logrado ser campeones, pero los hemos mantenido con la llama encendida al estar en los play off.

¿No están diseñados para el oro o los persigue el síndrome de Holguín?

No creo que sea así, pero si estamos diseñados para bronce y plata, hay que admirarlo porque muchos equipos no logran esas medallas, y nosotros hemos conseguido estar en play off mucho tiempo. No creo que haya ningún síndrome de Holguín porque antes de ese año no estábamos en postemporadas y de ahí para acá levantamos una cadena de años estando en ellas. Imagínate si hubiera sido diferente, entonces serían peores los criterios. Me ha tocado estar con diferentes generaciones, a lo mejor un día son campeones y no voy a estar, pero hasta ahora me mantengo y voy a seguir luchando por estar y seguir intentando serlo”.