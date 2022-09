Código de la Familia: Voto por mí y por las gemelas que van a nacer

Estar ingresada en el Hospital General Provincial Universitario Camilo Cienfuegos y a punto de dar a luz no impidió a María Eugenia Lazo Ortiz participar en el referendo popular

“Votar desde la misma cama del Hospital, es una muestra que las leyes en nuestro país son inclusivas, destacó Lazo Ortiz“. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)

María Eugenia Lazo Ortiz, expresa en sí misma cuánta oportunidad ha dado la Revolución cubana a la mujer; ni vivir en el alejado poblado de Mayajigua, ni su color de piel morena, le frenaron el progreso profesional hasta convertirse en especialista en Derecho en la rama de los Servicios Legales.

La jornada del 25 de septiembre la sorprende en un ámbito diferente, pero no alejada de sus sueños de mujer y madre; más bien rodeada de derechos y cuidados; tantos que estar ingresada en la sala de patología obstétrica, en el Hospital Provincial General Universitario Camilo Cienfuegos y, a punto de dar a luz, no la separó del referendo popular; hasta allí le llevaron la boleta y ejerció el voto.

“Me ha cogido la aprobación del código a punto de ser mamá, por eso voto por mí, y por las gemelas que van a nacer“, dijo a Escambray, luego de poner la boleta en la urna; también con pleno juicio de lo que representa este referendo para la mujer cubana y la sociedad en su conjunto.

“Es un código con muchas implicaciones en la vida del país, muy inclusivo, viene a refrendar el papel de la mujer, a protegerla, a darle mucho más seguridad“, suscribe afincada en el dominio de la legalidad que atesora por su desempeño laboral.

María Eugenia Lazo, sabía que el hecho de estar ingresada por la condición de su embarazo —trae gemelas—, no le impediría participar en el referendo, ya que al pertenecer a la Comisión Electoral en el municipio de Yaguajay, conocía de antemano la conformación de un colegio especial en el Hospital Provincial de Sancti Spíritus.

“Como mi parto será gemelar, conocía que por el avance de mi embarazo el referendo me cogería aquí; esto es una muestra que las leyes en nuestro país son inclusivas; no estoy en mi localidad y, de reposo en una sala del Hospital en Sancti Spíritus tengo este derecho de votar. Otra de las razones por las que me siento con esa norma amparada, incluida, protegida para todos los derechos como mujer y ahora como futura madre“, comentó.

Mientras esperaba le llevaran la boleta hasta la sala donde está ingresada, María Eugenia Lazo no pudo abstraerse de la marcha del referendo en su natal Mayajigua; buscó su grupo en WhatsApp y la humedad de adueñó rápìdo de sus ojos.

“Sí, me ha dado emoción ver todas las fotos de cómo ha sido el proceso allá en estas primeras horas de la mañana; hago mi reposo, voté, pero estoy atenta a lo que acontece en mi pueblo, porque aprobar este nuevo código es muy importante para la sociedad cubana por todo lo que hay representado en esa norma a favor de la familia y el respeto“, sentenció.