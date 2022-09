Código de las Familias: Las personas adultas mayores y en situación de discapacidad

El Código de las Familias garantiza a las personas adultas mayores el derecho a la vida familiar con dignidad. (Foto: Delia Proenza/Escambray)

Con la participación de juristas especializados en el tema, Escambray ha venido proporcionando a sus lectores información sobre temas medulares del contenido del Proyecto de Código de las Familias. En esta oportunidad Iday Dueñas Carreiro, especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia y jueza profesional del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, expone en apretada síntesis, los aspectos esenciales que favorecen los cuidados y protección de las personas adultas mayores y las que se encuentran en situación de discapacidad.

Iday Dueñas Carreiro, especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia y jueza profesional del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus. (Foto: Luis Herrera/Escambray)

¿Qué regulaciones específicas contiene el Proyecto de Ley en relación con las personas adultas mayores, en el entorno sociofamiliar?

El Proyecto de Código de las Familias, desde sus primeros artículos, cuando se refiere a las relaciones que se desarrollan en el ámbito familiar, establece como uno de los principios que rigen dichas relaciones, el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad.

Asimismo, en el artículo 138 se refiere al contenido de la responsabilidad parental de madres y padres respecto a sus hijas e hijos menores de edad, el que comprende, entre otras cuestiones, inculcarles con el ejemplo y el trato dispensado a las demás personas una actitud de respeto hacia la igualdad, la no discriminación por condición o motivo alguno, y los derechos de las personas en situación de discapacidad y de las personas adultas mayores.

La atención a las personas adultas mayores comprende, su pleno desarrollo y la satisfacción de sus necesidades afectivas y patrimoniales, así como los aspectos físicos, psicológicos, sociales y jurídicos de su vida, sobre la base de valores como el afecto, el respeto a sus voluntades, deseos y preferencias, la consideración, la inclusión, la solidaridad y la conservación de su salud psíquica, física, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y respeto a su autonomía.

Especial mención hace el proyecto al derecho de las personas adultas mayores a la comunicación familiar, la obligación de los hijos mayores de edad a prestarles alimentos a sus padres, e igualmente les brinda protección en el ámbito familiar, donde se les debe garantizar un ambiente libre de violencia. En tal sentido el proyecto de ley en su artículo 13 define qué se entiende por violencia en el ámbito familiar, especificando que entre sus principales víctimas se encuentran las personas adultas mayores y las personas en situación de discapacidad.

El artículo 45 establece que la comunicación entre parientes no puede ser limitada, sino por decisión judicial fundada, entre otras cuestiones, en el beneficio de la persona adulta mayor o en situación de discapacidad, de acuerdo con su autodeterminación, voluntades, deseos y preferencias, así como que las personas que por cualquier razón o causa legal tienen a su cargo el cuidado de personas adultas mayores, o en situación de discapacidad, deben garantizar el derecho a dicha comunicación.

El Código de las Familias garantiza a las personas adultas mayores el derecho a la vida familiar con dignidad, a una vida autónoma e independiente, a elegir el lugar de residencia, a la vida familiar libre de discriminación y violencia, a un entorno accesible, a la autorregulación de la protección futura, a apoyos y ajustes razonables, a la participación e inclusión social y familiar, y a su vez regula los deberes de las personas adultas mayores para con su familia, estableciendo que en la medida que sus potencialidades físicas y psíquicas se lo permitan, están en el deber de cuidar de sí mismas y de su familia, así como de participar activamente en su vida cotidiana, transmitir sus experiencias de vida, valores y principios de comportamiento familiar y social a los miembros más jóvenes. Las hijas e hijos y demás familiares tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas y de cuidado, y al sostenimiento de las personas adultas mayores, aunque no residan juntas, así como a preservar sus bienes.

La acción del Estado destinada a las personas adultas mayores, en coordinación con las familias, se materializa fundamentalmente a través de los sistemas de Salud y de Seguridad y Asistencia Social, así como de las instituciones rectoras de la educación, el deporte, la recreación, la cultura y otras que tengan entre sus funciones la garantía de estos derechos y que desarrollan los programas respectivos para lograr que estas personas vivan con la debida salud física, psicológica y social, y gocen de manera efectiva de dignidad y autodeterminación.

¿Qué normas jurídicas establece la nueva ley para brindar protección a los adultos mayores y en situación de discapacidad, en el entorno sociofamiliar?

El Código de las Familias que se propone traza pautas para brindar protección a los adultos mayores en el entorno sociofamiliar. Por ejemplo, regula en el artículo 333 la guarda de hecho como una institución de protección de ejercicio estable y voluntario mediante la cual una persona relacionada por vínculos familiares o afectivamente cercanos, sin estar obligada legalmente a hacerlo y sin nombramiento judicial ni administrativo, asume de manera continuada deberes de cuidado en el ámbito personal y patrimonial respecto a personas adultas mayores o personas en situación de discapacidad, siempre que no existan otras medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.

El proyecto recoge también el acogimiento familiar de personas adultas mayores o en situación de discapacidad, definiéndolo como el que se da entre personas no obligadas legalmente a darse alimentos, o entre personas afectivamente cercanas o unidas por un vínculo afectivamente notorio, con independencia de la existencia o no de una relación de parentesco, siendo su finalidad mantener a esas personas en su medio social habitual o incorporarlas a uno familiar, facilitar su integración e inclusión, respetar su derecho a vivir en familia y evitar su internamiento cuando este no sea adecuado o deseado; dicho acogimiento familiar puede ser temporal o definitivo de acuerdo con la circunstancia que lo impone y con lo que se haya previsto en los pactos de acogimiento familiar.

Si la persona adulta mayor se encuentra internada en un centro de Asistencia Social es deber de sus familiares mantener el vínculo del adulto mayor con el hogar familiar, mantener contacto con la institución, acudir cada vez que se le convoque, acompañarle en los ingresos hospitalarios siempre que no existan circunstancias que se lo impidan y cualquier otra acción que redunde en su bienestar general.

¿Fija el Código de las Familias medidas en el plano legal contra los familiares que expongan al abandono y al maltrato a parientes adultos mayores en situación de discapacidad?

El Proyecto de Código de las Familias crea la institución de la defensoría y la define como la encargada de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, personas víctimas de discriminación o violencia en cualesquiera de sus manifestaciones, así como cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad en el entorno familiar.

Asimismo en el cuerpo legal se establece como causa de incapacidad para ser declarados herederos los que hayan propiciado el estado de abandono físico o emocional del causante de la sucesión, de tratarse de persona adulta mayor o en situación de discapacidad; también los que hayan incurrido en situación de violencia en cualquiera de sus manifestaciones sobre el causante de la sucesión, y los hijos que, sin causa justificada, le hayan impedido al causante de la sucesión en su condición de abuelo, el derecho al ejercicio de comunicarse y relacionarse con sus nietos. Procede asimismo la reparación de los daños y perjuicios por causa de discriminación o violencia en el ámbito familiar, incluido el daño moral en proporción a la intensidad, persistencia y a las consecuencias del acto que la origina.

Las instituciones y las organizaciones de masas y sociales en la comunidad deben velar por la actuación de las familias en la atención y el cuidado de las personas adultas mayores, y de ser necesario instar a los organismos correspondientes, a los fines de que respondan para hacer efectiva su protección y sus posibilidades de participación e inclusión social. Establece el proyecto que quien se considere víctima tiene derecho a denunciar y a solicitar protección inmediata de las autoridades correspondientes. De igual forma, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de esta índole debe denunciarlo ante las autoridades y responde conforme a lo establecido en la legislación familiar y penal.