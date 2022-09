¿Cómo marcha la venta de divisas en las cadecas espirituanas? (+video)

Desde el pasado 23 de agosto, Cadeca S.A, ubicada en el bulevar de la ciudad espirituana, ha vendido entre 3 000 y 4 000 divisas convertibles. (Foto: Yoan Pérez/Escambray)

Entre 3 000 y 4 000 divisas convertibles ha vendido como promedio diario la Casa de Cambio S. A. (Cadeca S. A.), ubicada en el bulevar de la ciudad espirituana, desde el pasado 23 de agosto, cuando, como parte de la implantación paulatina de un mercado cambiario en el país, entraron en vigor las nuevas disposiciones emitidas por el Banco Central de Cuba (BCC).

Doraini Armenteros Bernal, directora de la mencionada sucursal, dijo a Escambray que cada mañana se venden una determinada cantidad de monedas libremente convertibles (MLC), en correspondencia con la disponibilidad existente en la unidad.

“Se venden cada día 100 USD por persona o el equivalente a 100 USD en otras monedas como el peso mexicano, el dólar canadiense, el euro y otras. Si alguna de las personas de la cola no compra los 100 USD o el equivalente que le corresponde, entonces esto se informa a la propia cola y se venden en correspondencia con las capacidades disponibles en las cajas”.

Agregó que la menor disponibilidad para este tipo de operación se ha presentado con el dólar norteamericano, pero las demás monedas han mantenido su estabilidad, sobre todo el euro, con gran demanda entre los espirituanos.

Armenteros Bernal comentó que en las colas prevalece la organización y hasta el momento no se reporta incidencia alguna dada la cooperación del propio pueblo.

“Cuando el pasado 23 de agosto iniciamos la venta de divisas lo hicimos con dos cajas, lo que en ocasiones una comienza primero porque debe contabilizar todo el efectivo y la otra, después”.

Por su parte, Belkis Martínez Arévalo, directora provincial de Cadeca S. A., se refirió a la venta de divisas en una de las cuatro sucursales radicadas en Trinidad; específicamente la existente en la calle José Martí, también conocida como Jesús María, y calificó de positiva y sin contratiempos la experiencia en el sureño territorio.

De acuerdo con la directiva, ha existido disponibilidad de todas las monedas para su venta en las dos casas de cambio de la provincia que hoy bridan el servicio y confirmó que también en Trinidad la moneda de menor presencia ha sido el USD.

“En los últimos días hemos tenido dificultades con la disponibilidad del dólar norteamericano para su venta porque no hemos comprado y si no lo adquirimos, entonces no podemos venderlo a la población. Pero hemos tenido presencia de las demás monedas”.

Explicó que por lo pronto solo estas dos unidades cuentan con la debida autorización para la venta de monedas libremente convertibles a la población, “pero pienso que, en lo adelante, en la medida que se consolide la experiencia y se capte una mayor cantidad de divisas, se emitirá la autorización para el resto de las cadecas”, puntualizó.

Recordó que si las personas adquieren dólares no los pueden depositar en cuentas de instituciones bancarias, porque persisten las condiciones del bloqueo yanqui, las cuales limitan la exportación de USD por parte del país para ser depositadas en el exterior.

Recientemente en el espacio televisivo Mesa Redonda, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, informaba que en la medida en que se capte más divisa y haya mayor capacidad de venta, el mecanismo se ampliará e, incluso, los límites se revisarán, “pues este es un mercado que funciona por su propio peso y hay medidas que se deberán ir ajustando, como el tipo de cambio, los márgenes, los límites (ahora de 100 USD)”, precisó.