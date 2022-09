Con este código tendremos una familia y una sociedad mucho más armoniosas

Mario Lázaro ejerció su derecho al voto. (Foto: Delia Proenza/Escambray).

Mario Lázaro Mesa Rodríguez, técnico en Ciencias Informáticas y estudiante de la correspondiente Licenciatura en la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, es uno de los electores que esta mañana de domingo se pronunciaron acerca del Código de las Familias en la cabecera provincial de Sancti Spíritus.

Muy cerca de su domicilio en la calle Panchito Gómez Toro y tras ejercer su derecho al voto en la cabecera provincial, ofreció a Escambray las siguientes consideraciones:

«Mi voto fue Sí, porque es en beneficio de toda la familia cubana. El proceso para la confección de este código, desde mi punto de vista, ha contemplado los intereses de todos los cubanos, que somos en esencia una gran familia, con todas las particularidades y diferencias que nos caracterizan.

“Aparte de lo que me leí, los materiales que he visto por la televisión me hacen pensar que muchos asuntos ahora no resueltos tendrán solución a partir de este nuevo código. Un ejemplo son las relaciones y convivencia de personas del mismo sexo que decidan unirse en familia, algo bastante novedoso y a mi juicio beneficioso también.

“Pienso en la vejez que nos espera a muchos, y en el futuro de mis hijos, que podrán estar ahora mejor representados y conducidos por la vida.

“No soy partidario del rechazo o discriminación a los seres humanos, quienes quiera que sean —y conste que conozco entre esos rechazados a personas dignas, excepcionales, valiosas— solo por alguna razón determinada, como la orientación sexual o la religión.

“Creo que con la aprobación de este nuevo código tendremos una familia y una sociedad mucho más armoniosas, y eso es algo que estamos necesitando”.