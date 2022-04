Conozca los 16 finalistas del San Remo Music Awards que inicia hoy en Cuba

Desde que se lanzó la convocatoria para concursar en el certamen San Remo Music Awards en el 2021, más de 786 materiales audiovisuales se enviaron al Comité Organizador en un primer momento. A causa de la compleja situación epidemiológica que entonces atravesaba el país, el casting se hizo no presencial, mediante las redes sociales y correo electrónico.

“Las bases eran claras al respecto. Buscamos figuras noveles, no solo aficionados, sino también profesionales que no se han dado a conocer pese a que hayan cursado estudios en escuelas de música. Partiendo de la premisa que San Remo Music Awards aún no conoce el talento, sino que viene a reconocerlo, justamente el certamen deviene como oportunidad para profesionales que no han tenido la posibilidad de internacionalizar su carrera. Se hizo un casting justo donde prevaleció la calidad vocal de todos los que se los que se presentaron”, declaró a Cubadebate en octubre de 2021 Jorge Luis Robaina, director artístico del SRMA.