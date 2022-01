Coordinador nacional de los CDR entrega Premio del Barrio a Frederich Cepeda

Cepeda recibe el Premio del Barrio de manos de Gerardo Hernández, coordinador nacional de los CDR y Héroe de la República de Cuba. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Fue un encuentro de grandes en medio de la tarde. El Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, hizo entrega oficial del Premio del Barrio al estelar pelotero espirituano Frederich Cepeda Cruz.

En un momento especial de la inauguración de la Serie Nacional de Béisbol en su versión 61 en tierras yayaberas, ambos protagonizaron el suceso, aplaudido por la afición que se dio cita en el estadio José Antonio Huelga para el partido inaugural entre Sancti Spíritus y Camagüey.

Gerardo, uno de los cinco compatriotas cubanos que sufrió prisión en Estados Unidos por defender a Cuba de acciones terroristas, ponderó el significado de esta entrega: “El Premio del Barrio lo propone justamente el barrio y fueron los CDR de la provincia los que propusieron a Cepeda como merecedor de esa distinción; se reconoce su larga trayectoria en el deporte, su entrega al juego, su patriotismo, pero también se le reconoce su participación en la comunidad, sus relaciones con los vecinos, es una persona muy querida en Cuba entera, particularmente en su terruño. Es un reconocimiento modesto, pero lleva el cariño de todos los cederistas cubanos”.

El también miembro del Comité Central del Partido resaltó los valores del pelotero espirituano y la trascendencia de que un deportista sea merecedor de este premio: “Es una gente elegante dentro y fuera del terreno, como quisiéramos que fueran todos nuestros atletas. Este pueblo disfruta con los triunfos de nuestro deporte, son atletas que a diferencia de otras regiones se forman, transitan todos los niveles de las enseñanzas deportivas, sin que les cueste un centavo, entonces es un compromiso darle a su pueblo de vuelta todo lo que su pueblo ha entregado. Además, los cubanos acompañamos a nuestros atletas durante toda su carrera y esperamos también de ellos ese reconocimiento y ese cariño a su pueblo, esa entrega, y que lo den todo en sus respectivos deportes, tal como lo hace Cepeda”.

El premio fue anunciado desde el pasado año, pero el acto de entrega caló de manera particular en Frederich Cepeda, quien inicia su temporada número 24: “Estoy muy contento, este premio es el reconocimiento a la actitud de uno frente al barrio, al tiempo que lleva jugando y al trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo en el béisbol, en la vida social con los vecinos, la familia, las personas allegadas. Soy un pelotero de pueblo, nací del pueblo, en particular del pueblo espirituano, que siempre he jugado para ellos y me he mantenido cerca de ellos, aunque haya estado en diferentes lugares del mundo”.

Un significado especial tuvo para el atleta la entrega del premio por parte de un hombre de la estatura de Gerardo: “Para mí es un honor muy grande, por la oportunidad de tenerlo cerca de nuevo y la posibilidad de que me lo entregue personalmente”.