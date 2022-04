Díaz-Canel: El mundo debía dar es un SOS Miami, y un SOS Estados Unidos

Con esa campaña (SOS Cuba) alentaron los hechos vandálicos del 11 de julio que ahora quieren negar, señaló Díaz-Canel. (Foto: Ismael Francisco/Cubadebate)

En el marco de un trabajo voluntario agrícola por el 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, la corresponsal de TeleSUR en Cuba, Fabiola López, realizó una pregunta al presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre la nueva operación político comunicacional contra el país en las redes digitales, y el periodista de Trabajadores, Francisco Rodríguez Cruz, lo interrogó sobre la situación migratoria. A continuación transcribimos las respuestas.

“Yo creo que lo que el mundo debía dar es un SOS Miami, y un SOS Estados Unidos, porque si alguien está complicado es Estados Unidos. Si una sociedad es compleja, tiene fracturas, es la mafia cubanoamericana esa que domina intereses políticos en Miami. Con esa campaña (SOS Cuba) alentaron los hechos vandálicos del 11 de julio que ahora quieren negar. Ahora quieren decir que fueron manifestaciones pacíficas. Yo nunca he visto manifestaciones pacíficas que rompan vidrieras, que ataquen a personas, que lancen piedras… Pero se ha actuado con toda una racionalidad: Aquí no hay niños, no hay jóvenes menores de 16 años con ninguna condena. Fue una minoría de personas, de las que participaron en los hechos, las que fueron llevados a juicio.

“Dentro de los juicios ha habido una racionalidad tremenda, teniendo en cuenta las edades, teniendo en cuenta las situaciones, teniendo en cuenta también las historias de vida de esas personas. Hay algunos que pueden tener sanciones un poco más altas, pero también los hechos que cometieron fueron más graves. Pero han tenido todo el debido proceso, han tenido toda la posibilidad de última palabra y han tenido todo el derecho de hacer los recursos de apelación… pero es que…

“Aquí no hubo brutalidad policial.¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con cualquier cosa? ¿Qué pasa con los negros en Estados Unidos?¿En los Estados Unidos no les están haciendo juicios a los que entraron al Capitolio?¿Cuál es lo distinto con Cuba?

“Y yo digo, Fabiola: la agresividad imperial que nosotros estamos viviendo se manifiesta también en otros ámbitos. Se manifiesta en el conflicto europeo. ¿Qué han hecho los Estados Unidos? Una salida ante una situación interna compleja que tienen: atizar una guerra, trasladarla a la guerra para que de salida a su crisis. Han manipulado la opinión pública mundial: Del conflicto nada más que han puesto una parte, pero no las causas y los orígenes que llevaron a un país a una posición extrema. Todo eso es manipulación, todo eso forma parte de las campañas”.

***

“Estados Unidos ha estado incumpliendo en todos estos años: El compromiso de otorgar no menos de 20 000 visas anuales no se cumplió. Por lo tanto, hay una cantidad de personas que aspiraban a emigrar, que aspiraban a tener visa que tienen ese sentimiento acumulado, en un momento en que nosotros, hace unos años, ampliamos nuestra Ley Migratoria. Y muchas personas que hoy se convierten en emigrantes ilegales salieron de Cuba en emigración legal. Entonces: ¿dónde está la causa, dónde está la razón, dónde está la perversidad, dónde está la manipulación?

“¿Qué le duele a uno? Que haya jóvenes que no encuentren que su proyecto de vida lo pueden desarrollar en el país y tengan que emigrar. Pero también yo digo: No es sólo eso, también eso es generalizar. Hay personas que quieren probarse en otro mundo, que quieren demostrar que no están rompiendo con su Patria, que su aspiración es también mejorar un poco y después regresar… ¿Cuántas vidas ha costado esa emigración que ha alentado de manera irregular e insegura el gobierno de Estados Unidos? Yo creo que es tiempo ya de que el gobierno de los Estados Unidos se deje de manipulaciones, se deje de estar tergiversando los hechos, siga poniéndole presión al tema de la emigración, cuando ahora está presionando a un grupo de países para que limiten el visado. Por otra parte está la Ley de Ajuste Cubano vigente, por otro lado está la estimulación a que el cubano que llega de forma irregular recibe un grupo de derechos, de tratamientos, que no los recibe ningún otro emigrado que llega a los Estados Unidos”.