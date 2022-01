EE.UU.: más de 30 millones de familias se afectarán por medida del Congreso

Los datos muestran flagrantes disparidades raciales al hacer un desglose de la demografía del acceso de las familias al crédito. (Foto: EFE)

Más de 30 millones de familias en Estados Unidos serán afectadas por una decisión del Congreso de no aprobar una prórroga del crédito ampliado que otorgaría pagos mensuales de impuestos por hijos.

Durante meses esas familias fueron beneficiadas al recibir pagos mensuales de impuestos por hijos y a partir de este sábado ya no recibirán ese apoyo.

Los demócratas ampliaron temporalmente el crédito fiscal por hijos a principios de 2021 como parte de un amplio paquete de alivio para enfrentar la Covid-19 promulgado por el presidente Joe Biden.

Según el diario The Hill, bajo la expansión, los azules eliminaron los requisitos de trabajo para el crédito, aumentaron el monto máximo del crédito y permitieron a los elegibles acceder a la mitad del monto del crédito a través de pagos mensuales.

Muchos demócratas y defensores piden que el crédito ampliado sea permanente, destacándolo como un importante contribuyente a la reducción de la pobreza infantil al permitir que los hogares con menores ingresos accedan a la totalidad del importe, así como un medio para ayudar a proporcionar alivio a las familias de ingresos medios.

El liderazgo demócrata pretendía aprobar la prórroga como parte de un plan de gasto social y climático más amplio conocido como Build Back Better Act, una piedra angular de la agenda económica del presidente Biden.

Sin embargo, señaló The Hill, estos esfuerzos fueron bloqueados por la oposición del senador Joe Manchin (demócrata de Virginia Occidental), uno de los principales opositores centristas que expresó su preocupación por la ampliación del crédito, además del paquete general en su forma actual.

No obstante, los miembros de la tolda azul aspiran a reanudar las negociaciones de Build Back Better Act para llevar ese proyecto al pleno del Senado.

Esa agrupación está utilizando un proceso conocido como reconciliación presupuestaria para aprobar el proyecto de ley, que les permitirá aprobar el paquete en el Senado 50-50 con una mayoría simple. Pero para lograrlo necesitan que los 50 senadores de su partido lo respalden.

Se espera que la ampliación de la desgravación fiscal por hijos sea una de las principales políticas que puedan permanecer en la versión final del plan.

Mientras que la mayoría de los republicanos se oponen al diseño del crédito fiscal ampliado para niños que Biden firmó el año pasado, algunos manifiestan su interés en llegar a un acuerdo bipartidista sobre un camino a seguir para el crédito fiscal.

Al respecto, datos publicados por el Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia en 2019 mostraron flagrantes disparidades raciales al hacer un desglose de la demografía del acceso de las familias al crédito antes de la expansión del año pasado.

En ese momento, el grupo dijo en su informe que más de la mitad de «los niños negros, no hispanos e hispanos se quedan atrás, en comparación con el 23 por ciento de los niños blancos, no hispanos; y casi uno de cada cinco niños negros, no hispanos, no reciben ningún crédito».