Ejército Central: 61 años como baluarte de la nación (+ fotos)

Por los avances de los componentes armado y no armado de este territorio, el mando espirituano fue reconocido en la ceremonia. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Este sábado, 10 bloques impecablemente formados, compuestos por oficiales y combatientes de Tropas Especiales, de Infantería, de Prevención, Ejército Juvenil del Trabajo, Marina de Guerra Revolucionaria, Milicias de Tropas Territoriales, Brigadas de Producción y Defensa, Escuelas Militares Camilo Cienfuegos y la Brigada Especial del Ministerio del Interior, ocuparon el Polígono del Campamento de El Cacahual, para celebrar el aniversario 61 de la fundación del Ejército Central, en ceremonia militar y acto político-cultural.

Una carta de felicitación que sintetiza la historia de heroísmo de los combatientes de este mando, fue dada a conocer durante la ceremonia. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

La carta de felicitación a los integrantes de ese mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Jefe del Ejército Central, general de división Andrés González Brito, leída por el primer coronel Rodolfo Chaviano Morel, sintetiza la historia de heroísmo de miles de sus combatientes en el enfrentamiento a las bandas contrarrevolucionarias que escenificaron horrendos crímenes de campesinos, maestros voluntarios y brigadistas Conrado Benítez que llevaban a cabo la campaña de alfabetización en esta región central de Cuba y las montañas del Escambray.

Una decena de bloques de las distitas fuerzas que componen este mando participaron en la ceremonia. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

La misiva se refiere igualmente a la épica batalla de Playa Girón, donde las armas cubanas en manos del primer ejército del país constituido aquel 4 de abril de 1961, infligió una aplastante derrota a las fuerzas mercenarias desembarcadas por la costa sur de la provincia de Matanzas, en menos de 72 horas, la primera derrota sufrida por el imperialismo norteamericano en América Latina y el Caribe.

Oficiales fundadores y combatientes del Ejército Rebelde y la Lucha Clandestina, pensionados de las FAR y familiares de los caídos en tareas de la defensa participaron en la conmemoración. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

El Jefe del Ejército Central rememora igualmente en su carta aquellos momentos de máxima tensión provocado durante la Crisis de Octubre de 1962, cuando la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba desencadenaron una amenaza inminente de agresión a la isla por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y una posible conflagración nuclear a escala planetaria, cuando el Ejército Central puso sobre las armas a más de 55 000 hombres, incluidos unos 39 000 reservistas.

Hermosas páginas de heroísmo escribió también el Ejército Central en las diversas misiones internacionalistas y sus combatientes han brindado decisivos aportes a la economía de nuestra nación, en la producción de alimentos y en las zafras del pueblo, sobre todo durante el período especial en los inicios de la década de 1991-2000.

Un grupo de combatientes y trabajadores civiles recibieron el carné que los acredita como nuevos militantes del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

El bello paraje de la serranía del Escambray se hizo eco de la canción Girón, la victoria, interpretada por el Grupo Omega, de las décimas llenas de lirismo de los poetas repentistas Abel Amador y Raúl Herrera; 60 jóvenes combatientes que realizaron una caminata hasta Caballete de Casas, el campamento de la tropa del comandante Ernesto Che Guevara durante su estancia en el Escambray, se hallaban presentes en el acto. Igual cifra de oficiales, jóvenes combatientes y trabajadores civiles fueron congratulados por su destacado desempeño en sus respectivas esferas, y un grupo de combatientes y trabajadores civiles recibieron el carné que los acredita como nuevos militantes del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas.

Las cinco Regiones Militares y los Consejos de Defensa Provinciales que abarcan el mando central de las FAR entregaron reconocimientos a la jefatura del Ejército. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Luego de la entrega de reconocimientos de las cinco Regiones Militares y los Consejos de Defensa Provinciales que abarcan el mando central de las FAR, a la jefatura del mismo y de que, el general de brigada Omar Pérez Ledo, jefe de la Región Militar Sancti Spíritus y la presidenta del Consejo de Defensa Provincial Deivy Pérez Martín, fueran estimulados por el Jefe del Ejército Central, por los avances de los componentes armado y no armado de este territorio, la canción Todo por Cuba, interpretada por La Colmenita espirituana, integrada por estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria de diferentes escuelas del municipio cabecera y Cabaiguán, cerró la brillante velada artístico-cultural y ceremonia militar por el aniversario 61 de la creación del Ejército Central, en la que participaron oficiales fundadores y combatientes del Ejército Rebelde y la Lucha Clandestina, pensionados de las FAR y familiares de los caídos en tareas de la defensa.