El hijo de Maritza tendrá opciones de empleo

Con una preocupación relativa al próximo cese de sus funciones como trabajador en la entidad donde ha laborado su hijo durante los últimos 17 años, escribió a este espacio Maritza Pérez Gómez, residente en la calle Ciro Redondo No. 11, Sancti Spíritus.

La lectora explica que Reydel Annel, de 38 años de edad, padece de un retraso mental moderado y fue ubicado en diciembre del 2003 en la Empresa Municipal de Acopio Sancti Spíritus, donde se creó una plaza específicamente para él bajo el amparo de la entonces Resolución No. 70.

“Esa entidad está ahora sometida a un reordenamiento y existe una disminución de plazas que incluye la de mi hijo. En el Órgano de Trabajo, adonde acudí para investigar sobre la situación, me plantearon que dicha resolución había sido derogada y que ya no tenía ningún respaldo para su caso, que él pasaría a interrupto y la empresa está en la obligación de reubicarlo”, detalla.

A Maritza le preocupa seriamente el impacto de este cambio en la salud psicológica de su hijo, quien presenta muchas afectaciones para realizar cualquier actividad y, sin embargo, se ha sentido útil todos estos años en el lugar donde trabajó como plantilla. “Con este problema lo he tenido que llevar nuevamente a la psiquiatra y se encuentra bajo tratamiento”, afirma.

“Hablé personalmente con el director de la empresa y me planteó que no podía dejarlo porque no solo él se quedaba interrupto, y que económicamente le podía traer afectación a la empresa al no poder realizar una tarea con calidad”, expone.

Escambray ventiló el asunto con la Dirección Provincial de Trabajo, donde Yaiselín Quesada López, subdirectora de Empleo, alegó que el caso ha sido debidamente analizado y que se indicó, en consecuencia, dejar para último la plaza del mencionado trabajador, en aras de que hubiera tiempo suficiente para hallarle un nuevo empleo.

“Es una forma de ayudar humanamente, porque respaldo legal no tenemos; la Resolución No. 70 dejó de estar en vigor hace ya muchos años, aunque este joven siguió laborando como jardinero, donde no tiene un contenido de trabajo fuerte”, especificó.

Ana María Rodríguez Macías, subdirectora de Empleo en la Dirección Municipal de Trabajo, adujo, por su parte, que les llegó la inquietud de la lectora a través de la compañera Yaiselín. “Indagamos en la Dirección Municipal de Acopio, que efectivamente entra en el proceso de disponibilidad dispuesto por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil. Decimos dejarlo a él para el segundo y último momento de dicho proceso y hemos estado procurando plazas que se ajusten a sus posibilidades; tenemos dos vistas, que no vamos a cubrir para poder ofertárselas”, concluyó.

FARMECÉUTICAS EFICIENTES

Un reconocimiento a las trabajadoras de la Unidad de Farmacias ubicada en el Camino de las Cañas hace llegar Idairis Mantilla Ramírez, vecina de la calle A No. 27 en esa barriada. Según consigna en su misiva, allí se trabaja con amor, humanismo, profesionalidad y sentido de pertenencia. “Las compañeras Elizabet Cedeño, Ana Reyes, Maida Orellana y Albis Torres llevan a cabo de forma muy eficiente el nuevo sistema de venta de los fármacos y saben dar un trato diferenciado cuando el caso lo amerita”.