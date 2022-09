El hijo pequeño del béisbol

Una nueva modalidad de esta disciplina, béisbol five, se desarrolla con éxito en la provincia y el país

Sancti Spíritus acogió en la sala Yayabo el tercer campeonato nacional con la asistencia de seis equipos y ganado por La Habana. (Foto: Elsa Ramos/Escambray)

El que más y el que menos, de pequeño, jugó lo que le dicen pelota de barrio cuando bastaba hasta un baloncito de trapo y una guerrillita como equipo. Quizás por eso al béisbol five (o cinco) no le ha costado mucho trabajo enraizarse en Cuba, porque al final es el más pequeño dentro de la amplia familia del béisbol.

No es tampoco un embullo cubano, aunque la Confederación Internacional de Béisbol y Softbol (WSBC, por sus siglas en inglés) reconoce a Cuba como pionera cuando en noviembre de 2017 convirtió al tradicional juego de pelota de cuatro esquinas en el llamado Béisbol Cinco (Baseball Five) en el contexto del primer torneo desarrollado en La Habana con el concepto de Juega en cualquier parte.

Esa semilla fue avistada por Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, de visita en la isla y quien vio esa manifestación como una solución para masificar el deporte, luego de las exclusiones de la pelota de los Juegos Olímpicos. Así con ligeros cambios en su práctica, el mundo conoció del Proyecto Béisbol 5, hasta que en marzo de 2018 dio a conocer las reglas oficiales.

Por ser una modalidad muy dinámica, que sigue los mismos principios fundacionales de sus disciplinas principales, se juega en un espacio pequeño y no es costoso, varios países se sumaron a la iniciativa de la llamada versión urbana del béisbol y el softbol y hoy se practica en más de 30 países de todos los continentes, donde ya se han realizado diversos eventos de corte universal hasta lograr incluirlo como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina 2018 y ya será oficial en los de Senegal en el 2026.

JUGANDO EN CUBA

De la popularidad que ha alcanzado el deporte que aúna en un mismo equipo a hembras y varones fue testigo Sancti Spíritus hace unos días, cuando acogió en la sala Yayabo el tercer campeonato nacional con la asistencia de seis equipos y ganado por La Habana. Partidos de corta duración jugados hasta cinco innings o extrainning si había empate, animaron el torneo en el que la diversión fue el mejor rival.

“Llevamos cinco años de globalización desde el primer lanzamiento —acota Eros Bernal, comisionado nacional— y hemos logrado realizar el evento con el trabajo y el apoyo de todas las provincias donde ya se practica. Este es el hijo más chiquito del béisbol, de una forma u otra se ha practicado de manera recreativa, pero ya hoy lo hemos elevado al concepto oficial como deporte, ya está en las clases de Educación Física e hicimos este año el primer Campeonato Juvenil”.

Algo llamativo, además de ver esta pelota que, sin bate, ni guantes, ni arreos, sale disparada con fuerza desde la mano o el puño de los jugadores, es la uniformidad y la elegancia del terreno.

“Defendemos la cultura del detalle para que luzca por su destreza y habilidades, pero también en la uniformidad que lleva el deporte para que sea un espectáculo. Por primera vez se compite bajo techo en un tabloncillo aquí en Sancti Spíritus, provincia que ganó la sede por el buen trabajo desde la base y por su cultura para organizar eventos”.

Para noviembre de este año está fijado el primer mundial, algo que para la creadora del deporte pesa.

“Es un reto, no hay antecedentes, estamos en la familia del béisbol y ya se sabe lo que eso significa, hay 12 clasificados, incluidos los siete primeros equipos en el ranking mundial, saldremos a hacerlo lo mejor posible”.

EN LAS ESQUINAS DE SANCTI SPÍRITUS

Por varios años, desde el 2018, Yasay Torres, hoy metodólogo provincial, luchó por masificar la disciplina hasta el punto de tratarse como tema en su tesis de maestría, pero no fue hasta hace poco que logró pasar de las esquinas espontáneas hasta la práctica organizada.

“Hemos contado con la ayuda de las autoridades de la provincia, ya se hizo el nacional juvenil; es, por tanto, una satisfacción. Lo de la tesis fue porque nos dimos cuenta de que los profesores de Educación Física tenían poca preparación para impartirlo y se capacitaron para ver las habilidades motrices deportivas que se desarrollan a través de este deporte. Llevamos unos tres meses entrenando en serio y se practica, al menos hasta donde sabemos, en Sancti Spíritus, Cabaiguán, Fomento y Yaguajay.

“La proyección es dar una preparación metodológica porque está orientado que cada municipio tenga al menos un entrenador que trabaje junto a los profesores de Educación Física. Queremos hacer una serie provincial en la que cada barrio que tenga un equipo participe, pues en un día se pueden jugar hasta cinco partidos y en la masividad está el talento, también buscamos un terreno propio”.

En su primera incursión en campeonatos nacionales, los de la sede no pudieron acceder a las medallas, mas otros fueron los premios, al decir de Wilber Herrera, director del elenco: “La preparación no fue la que hubiésemos querido porque se aplazó el campeonato y tuvimos que parar, pero lo que más hicimos fue aprender, divertirnos jugando y tomar experiencia para lo que venga, es un deporte de habilidades y fácil en el sentido de las reglas”.

Desde los hermanos mayores de esta disciplina emigraron dos atletas hacia esta novedad. “Comencé hace unos dos meses, pero yo jugaba softbol y tenía más o menos una idea. Me gusta su rapidez, hay que ser explosivo, se me hace más difícil a la hora de fildear, pero me gusta”, dice Lietys Arcia.

Para Javier Valdivia, quien jugó en el cuadro de los Gallos, es una experiencia nueva: “Estuve mucho tiempo practicando pelota y este es un deporte de habilidades, rápido, dinámico, divertido y se asemeja a la pelota. Fildear es más incómodo porque salen las líneas más duras, tienes que mirarle las manos al bateador”.