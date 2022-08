El relevo de los Gallos está garantizado

Héctor Huelga, director del equipo espirituano de béisbol categoría Sub-23, confía en el talento de sus muchachos, aunque no llegaron a los play off de esta serie inusualmente corta

En el área de los lanzadores fue donde más se vieron las figuras que despuntan, señala Huelga. (Foto: Oscar Alfonso/Escambray)

Casi por foto finish el equipo espirituano de béisbol de la categoría Sub-23 quedó fuera de los play off de la Serie Nacional. Hasta el último partido el elenco llegó con opciones de clasificación. Mientras en el estadio José Antonio Huelga se dirimía la opción ante Ciego de Ávila, las tensiones pendían del encuentro Las Tunas-Camagüey en el “Cándido González”.

En las postrimerías, cuando los Gallitos iban delante en la pizarra, una noticia cayó cual cubo de agua fría en sus aspiraciones: los tuneros ganaban en extrainning y se llevaban el único boleto del grupo C. Ambos quedaron con el mismo balance de 9-6, pero los orientales se llevaron la subserie particular. Así quedó sellado un desempeño que los dejó en el segundo lugar y un quinto puesto de manera general.

“Nunca vamos a estar conformes”, confiesa el mánager del Sub-23 espirituano.

Frente a ellos, el director Héctor Huelga consigue recuperar la respiración contenida por más de dos horas, o 15 partidos, ahora que ya sabe que el actual campeón verá desde sus casas la postemporada.

“Nunca vamos a quedar conformes, satisfechos sí, por los muchachos que se entregaron cuando estábamos abajo, imagina que de los últimos siete partidos ganamos seis, pudieron ser los siete, pero una acción inoportuna, un fly que se cayó en una imprecisión del jardinero derecho en uno de esos encuentros, nos impidió alcanzar esas siete victorias y la clasificación. Después de un comienzo que estuvimos debajo con más derrotas que éxitos, el equipo reaccionó, por eso me quedó con esta última parte de la actuación del equipo, porque los muchachos se entregaron, que fue lo que pedimos desde el principio”.

Aunque aquí se juega a ganar, ¿qué le aportó esta serie a Sancti Spíritus en el desarrollo de talentos?

Como todo el mundo sabe, fue un torneo corto, pero se le trató de dar la posibilidad a todo el mundo de que jugara, sobre todo en posiciones como los jugadores de cuadro, que es de las que más problemas tenemos en la provincia; creo que para los juegos que se dieron, se cumplió el objetivo de ver los muchachos jugar, ver las deficiencias que tienen y nosotros trabajar para pulirlas para próximos eventos.

¿Consideras que 15 juegos son muy poco?

Sí, sacamos la cuenta, solo 105 inning para jugar. No es fácil, todos los juegos fueron cerrados, casi todo el mundo usando un pitcher, no te daba tiempo a desarrollar a más gente porque todo el mundo quiere ganar.

Huelga, que hizo batear a los Gallos en un torneo más fuerte, no pudo hacer lo mismo en este. ¿Qué dices?

En este torneo me tocaba dirigir el conjunto y uno delega la responsabilidad en otros, pero no justifico nada, también ayudé a que trataran de batear, usé las mismas estrategias que apliqué con los Gallos, hacerles llevar su scouting al home, a veces como son muchachos nuevos no hacen caso a eso o no pueden dominar el bate con lanzamientos malos, pero más bien el equipo dejó de batear cuando salimos de aquí de Sancti Spíritus, hubo un bache grande de un hit, dos hits por partidos y no se veían conexiones, ya en la última subserie el equipo bateó un poco mejor.

Un campeonato corto no te da tiempo al ajuste y eso fue lo que tratamos de hacer cuando vimos que no estaba saliendo la ofensiva, empezaron a salir las cosas, pero a lo mejor ya era un poco tarde.

¿Cómo fue el volumen de los swings en la preparación?

Fue normal, creo que llegamos a un volumen máximo de 200, ya más cerca de la competencia hicimos un ajuste en el plan, ya que se cambió de fecha para dos semanas después de lo que inicialmente se había previsto, siempre trabajamos entre 30 y 50 swigns, ahora en el final se vio que estaban en un buen momento.

A pesar de ser un torneo corto, ¿viste algunas figuras que despuntan?

En el área de los lanzadores fue donde más se vio, sobre todo Roberto Hernández; verlo saludable, que haya podido lanzar, que haya trabajado el torneo completo…; el caso de los zurdos Miguel Neira y Miguel Flores; José Grandales estuvo muy bien a pesar de que no pudo salir desde el principio. De los jugadores de posición, se vio muy bien Miguel Martínez porque juega adelante, atrás, roba bases, creo que el mejor jugador del colectivo fue él, junto con Daniel de Jesús González; el trabajo defensivo de Kevin Arévalo, de Ronaldo Pérez y los tres muchachos de la receptoría fue magnífico.

¿Este Sub-23 garantiza el relevo de los Gallos?

Creo que hay calidad y que el relevo de los Gallos está garantizado, lo que hay es que jugar, trabajar y que ellos se lo crean como se lo creyeron ahora y que disfruten los juegos como lo hicieron en los partidos finales.