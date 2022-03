El renacer de la cooperativa trinitaria 13 de Marzo (+fotos)

Los pepinos de las casas de cultivo tienen una calidad óptima gracias a los cuidados del técnico Noel Hernández (Cocuyo). (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

La valla recién pintada da la bienvenida. A media mañana el sol castiga la tierra y el cuerpo, pero Escambray encuentra a todos en el surco: en los campos de tomate —en pico de cosecha—, en el organopónico donde Romelia y Juana no le dan tregua a la hierba, en las casas de cultivo tapado que Noel cuida con celo… Para estos campesinos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 13 de Marzo, de Trinidad, retoña la esperanza y da sus primeros frutos.

Afable siempre, Minervino Rodríguez González espera hoy en la oficina; el sombrero de paño en un lado del buró y del otro el termo de café. Cuando le propusieron la dirección sabía que la cooperativa tocaba fondo por los bajos niveles productivos, la deuda con el banco, la apatía de los asociados y la posibilidad incluso de desintegrarla. Pero guajiro al fin, nunca se da por vencido.

Tampoco esta vez le faltó razón; lo primero fue convencer a los 58 asociados de que se podían dejar atrás tantos lastres. Luego arar hectáreas y más hectáreas, sembrar y no descuidar la cosecha, levantar otra vez las casas de cultivo, organizar la actividad ganadera, reanimar el organopónico. Para lograrlo contó con el apoyo de la Delegación de la Agricultura en el municipio y de la dirección de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

El presidente de la cooperativa logró convencer a los asociados de que era posible dejar atrás los lastres.

De las 597 hectáreas de la base productiva, 485 se dedican a la ganadería y 143 hectáreas a los cultivos varios. Tras concluir el proceso de depuración de la masa cuentan con alrededor de 229 cabezas en condiciones favorables, lo cual les permite sobrecumplir el plan de leche, así como la venta de 2.6 toneladas de carne, de las 1.6 previstas en el plan.

El aporte de viandas y hortalizas supera también los compromisos y figura entre las cooperativas del territorio que logra comercializar sus producciones después de cumplir con el encargo estatal y el autoabastecimiento, como otra fuente de ingresos.

Hoy son otros los aires que luce esta CPA localizada en la zona de La Paloma y bendecida por fértiles tierras. “En saludo al aniversario 45 se han pintado los locales socioadministrativos, la plaza martiana, el círculo social obrero y también quedará inaugurado el módulo pecuario para la cría de cerdo, ganado ovino- caprino y cunícula”, comenta entusiasmado el presidente de la Junta Directiva.

MEJOR SITUACIÓN FINANCIERA

El sombrero enorme, que le llega casi hasta los hombros, no deja ver bien el rostro a Romelia Mendoza. Pero cuando Escambray indaga levanta la cabeza y toma un respiro: “Aquí apenas se producía y no podíamos contar ni con el anticipo; no había estímulo para nada. Pero ahora todo es diferente. En el organopónico tenemos ají, acelga, ajo puerro, lechuga, remolacha y con muy buenos niveles de venta. Cuando hace falta vamos para el tomate a ayudar en la cosecha y ganamos un poco más”, comenta con familiaridad.

Su compañera de faena, Juana Rondón Quesada, cubre su piel curtida por el sol. “Hoy guataqueamos y mañana escardamos; lo más difícil es cuando hay que picotear la tierra. Es un trabajo duro, pero me gusta y más ahora que se nos paga bien”, dice animada también.

Ellas —como el resto de los campesinos— ha estado al tanto de las cuentas y de la seriedad con que la CPA salda sus deudas con el banco. De los 2 millones de pesos por créditos envejecidos, ya se pagó más de la mitad y el resto se favoreció con el tratamiento financiero previsto entre las 63 medidas puestas en vigor por el Ministerio de la Agricultura en Cuba.

En el organopónico Romelia Mendoza se siente ahora motivada.

Para el económico César Enríquez Sánchez los dos últimos años de trabajo en la cooperativa han sido tensos pero gratificantes, pues hoy no tienen deudas envejecidas, se paga el anticipo en tiempo a los asociados todos los meses y eso les permite solicitar nuevos créditos para continuar desarrollando otras líneas de producción.

La actividad ganadera, un renglón fuerte para la 13 de Marzo, agradece en particular las nuevas medidas en función de estimular la entrega de leche y los derivados. “La divisa que se obtiene hoy —asegura Minervino— se destina a la compra del cubo, la cantina, los medicamentos para los animales, la ropa, el calzado de los trabajadores y otros insumos”.

¿Y los productores no tienen acceso a ella?,indaga Escambray.

Todavía los montos son insuficientes. Tenemos que buscar el mecanismo para que llegue a cada productor; ahora la ganancia es colectiva y se revierte en bien de la cooperativa, pero más adelante cada cual recibirá el por ciento que le corresponda.

COSECHAR Y AMPLIAR LAS OFERTAS

Noel Hernández Ortega fue de los que más sufrió por la decadencia de las tres casas de cultivo tapado que posee la CPA y también el que más contento anda ahora. “En estos momentos dos son de pepino y otra de pimiento. En la próxima rotación vamos a sembrar tomate”, asegura el técnico que guarda con celo el secreto para lograr las mejores hortalizas de la zona. “Por aquí todos me dicen cocuyo y me estiman porque siempre estoy ayudando a los demás”, bromea Noel.

La recuperación de estas estructuras asegura la producción de vegetales durante todo el año, además de incrementar los rendimientos entre tres y cinco veces con respecto al cultivo a campo abierto, al tiempo que se reduce la afectación de la plagas y enfermedades.

En las plantaciones de tomate, en cambio, el hongo Phytophthora hizo no pocos estragos. Ante la carencia de productos químicos, como solución se aplica la cal y otros medios biológicos. “Todavía necesitamos convencer al campesino de que son efectivos, pero es lo que tenemos”, reconoce Minervino y agrega: “Vamos acercarnos al plan porque sembramos más de lo previsto; además el propósito es poner toda la cosecha en manos del Estado y respaldar la venta a la población, sin precios abusivos”.

La presidenta de la organización de base y el preisidente de la Junta Directiva lograron junto a los asociados sacar alante a la CPA 13 de Marzo.

Este año la 13 de Marzo también estrena las ventas al turismo, una posibilidad que favorece los ingresos y la rentabilidad de la cooperativa. Los primeros contratos, de acuerdo con el presidente de la Junta Directiva, ya se firmaron con representantes de Gaviota, Palmares y Caracol.

Al frente de la organización de base, Mayurkis Rondón se siente útil porque el trabajo da frutos. “Aspiramos a incrementar las áreas en producción, que los asociados se sientan motivados, que siempre cobren en tiempo su anticipo y en un futuro no muy lejano, duplicarles el salario; para ello necesitamos el esfuerzo de todos”, concluye la ingeniera Agroindustrial nacida en esta cooperativa trinitaria.