En peligro de derrumbe aleros de emblemático edificio espirituano (+fotos)

Los aleros muestran un marcado deterioro debido a la falta de mantenimiento. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

“En cualquier momento un pedazo de balcón le caerá en la cabeza a los transeúntes o a las personas que se aglomeran en la puerta de la pescadería”, así refieren algunas de las familias residentes en el céntrico edificio situado en la esquina de Adolfo del Castillo y Avenida de los Mártires, en la ciudad de Sancti Spíritus.

Se trata de un inmueble construido en 1948, con aleros perimetrales, donde se evidencia cómo se ha corroído el acero por varias de sus partes, lo cual ha provocado una seria afectación constructiva.

Al decir de algunos habitantes del lugar, la problemática ha sido expuesta en diversos escenarios, desde las direcciones municipal y provincial de la Vivienda y Patrimonio, hasta en el Consejo Popular, el Gobierno y el Partido, pero, según consta en la carta dirigida a Escambray por Niurka Martínez Espinosa, una de las inquilinas, las respuestas recibidas hasta el momento indican que no hay presupuesto para ejecutar el trabajo, no está incluido en el plan de mantenimiento del año y no hay fuerza para realizar las acciones; en tanto, se les recomendó no salir a los balcones para evitar que el peso y las vibraciones al caminar provoquen nuevos desprendimientos del hormigón dañado, algo difícil de cumplir si se tiene en cuenta que dichos espacios se utilizan como patios de los apartamentos, donde además viven niños.

Aunque los balcones se encuentran en peligro de derrumbe, el cartel que colocaron alerta sobre la presencia de covid.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Escambray indaga sobre las posibles causas y soluciones del problema y en su búsqueda se acerca a varios de los factores que guardan relación con el inmueble, ya sea porque deben contribuir al diagnóstico del mismo o porque son actores fundamentales para materializar las labores de rehabilitación que demanda.

Rubén Hernández Pérez, el ingeniero civil que, junto a Osvaldo Pérez Ríos, el arquitecto de la comunidad, se encargó de evaluar el estado técnico del edificio y proponer las posibles soluciones, explicó: “Por su edad, unos 74 años, en estos momentos la edificación tiene problemas acumulados debido a la falta de mantenimiento, pero lo que más preocupa es el posible daño a las personas que pasan por las cercanías, expuestas a sufrir algún accidente por el mal estado que presenta la estructura de los balcones, con agrietamientos severos en el mortero del pretil y los aleros volados.

“Visto desde arriba el peligro puede ser mayor —continúa diciendo Rubén—, es por ello que se adoptaron medidas urgentes, como la de delimitar el área con barreras y algún cartel, que indican la situación de derrumbe, pero además sugerimos limitar el acceso peatonal y vehicular de hasta un metro separado de la acera derecha y hasta un metro y medio dentro de la calle Adolfo del Castillo, porque el agrietamiento más severo está, exactamente, en la esquina curva de esa edificación”.

Según los expertos, la falta de mantenimientos en la cubierta y el tanque elevado ha propiciado, también, rajaduras y la penetración de agua a través de los pisos, lo cual ha corroído el acero y generado una explosión del mortero, por lo que ya los pretiles no están correctamente fijados a la loza del voladizo y necesitan una solución constructiva urgente. A ello se suman los inventos que han debido realizar algunos moradores para tratar de unir los barandales de acero partidos y evitar que estos caigan al vacío.

Arreglos constructivos realizados en el interior de algunos apartamentos, con el retiro incluso de paredes intermedias, o los que se hicieron en lo que fue la Casa del Chorizo, situada en los bajos de inmueble, donde sellaron tuberías y afectaron el drenaje del agua, figuran también en la lista de irregularidades y daños que ha sufrido el inmueble.

La subdirectora técnica de la Vivienda en el municipio de Sancti Spíritus, Yarelys Pérez Díaz, refiere que las restricciones de movilidad por los bajos del edificio permanecen vigentes, incluso para los trabajadores de la pescadería; sin embargo, la Pesca hizo acciones de resane en el techo del alero de la primera planta sin ninguna autorización, pues, hasta tanto los especialistas contratados por su entidad emitan un dictamen con solución definitiva, allí nada puede hacerse.

“Nosotros tenemos claro que somos los responsables de buscar los medios para intervenir en ese lugar, sin desestimar la opinión de Patrimonio, por tratarse de un inmueble con valores arquitectónicos, aunque solo los aleros presentan fallas, pero hasta que no se plantee y apruebe una solución y luego se disponga de los recursos, no podremos intervenir”, aclara Yarelys.

Las rajaduras en la base del alero en el tercer nivel indican el peligro potencial de derrumbe en que se encuentra.

LA URGENCIA DE UNA REPARACIÓN

Para Gretchem Jiménez Hernández, subdirectora técnica del Plan Maestro en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus, la patología descrita aparece en diferentes lugares de los balcones, del segundo y tercer nivel del edificio que han estado más expuestos al viento, el sol y la lluvia, lo que no precisamente constituye una falla estructural del inmueble.

Desde el punto de vista patrimonial, ¿a qué conclusión han llegado?

“Se trata de una edificación perteneciente al movimiento moderno, por los que las propuestas que se están manejando para solucionar el problema no deberán afectar la imagen minimalista del inmueble y, aunque la inversión tiene un carácter urgente, para evitar males mayores, siempre deberá mantenerse el mismo estilo con los cánones estéticos que lo caracterizan”, aclara la especialista.

Yaquelín de la Paz Ramos, vicepresidenta que atiende el programa de la Vivienda en el Gobierno Municipal de Sancti Spíritus, aseguró igualmente: “Hemos estado al tanto de la situación constructiva del edificio y en espera del dictamen definitivo para planificar el trabajo, que pensamos sea mucho más amplio, no solo en los balcones, sino también en la cubierta, el tanque elevado y otras partes afectadas.

El agrietamiento en la base de los aleros volados exige una intervención urgente.

“De hecho, el plan de rehabilitación y conservación no se ha aprobado y este edificio sería incluido, claro está, entre las propuestas venideras; el aniversario 508 de la fundación de la villa sería un buen contexto para solucionar estos problemas, no solo por tratarse de un edificio con valores patrimoniales, sino por la posición que ocupa en un área céntrica de la ciudad”.

Toca a la Dirección del Gobierno en el municipio atar cabos sueltos, aglutinar voluntades, controlar, dar seguimiento y, por supuesto, destinar materiales para la rehabilitación del representativo edificio espirituano. Cierto es que los recursos como el acero andan escasos, pero como bien dijo a Escambray la propia vicepresidenta: “No nos vamos a permitir llegar al nuevo cumpleaños de la villa con esa calle delimitada por el peligro de derrumbe”.