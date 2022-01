Eriel Sánchez: Siempre voy por lo más grande

Hay que tratar de que jueguen para ganar, que demuestren en el terreno que tienen deseos de hacerlo y salgan sin reservas, comenta Eriel. (Foto: Facebook)

No tiene exactamente el mismo equipo con el que terminó en primer lugar de la clasificatoria en su debut como mánager y luego quedó quinto cuando otra vez el elenco perdió el juego que tenía que ganar. No desestima el “hueco” que dejan parte de las bajas; pero, más que lamentarse, busca alternativas para jugar desde que inicie la campaña ante Camagüey en el estadio José Antonio Huelga a partir del martes 25.

“No es secreto que tuvimos en cuenta las bajas y buscamos a quienes fueran más compatibles y funcionales dentro del equipo para cubrir los agujeros que nos dejaron —explica Eriel Sánchez León, por segundo año al frente de los Gallos—. Uno es Yamichel Pérez, un lanzador que rotaba cada cinco o siete días, caminaba de seis a siete entradas y ganaba juegos. El otro, Geisel Cepeda, establecido en una posición y quien se convirtió en uno de los mejores talentos del país, no solo cubriendo el center field, sino como bateador para tapar a Frederich Cepeda. Hay que trabajar para que los agujeros sean menos dañinos”.

¿Cómo tapar esos agujeros?

Para el de Geisel, tenemos varias opciones: Alberto Rodríguez, Alejandro Escobar, y pensamos a más largo plazo que Rodolexis Moreno pase por ahí para que vaya cogiendo tamaño de bola, quitarle un poco de responsabilidad en el cuadro y aprovechar su rapidez y su ofensiva. El de Yamichel pensamos suplirlo con Roberto Hernández; Pedro Álvarez no deja de ser un pilar que teníamos en el pitcheo, pero nunca establecido como abridor, relevista o cerrador porque siempre lo estuvimos mezclando y buscaríamos a alguien que nos cumpla esa función.

Mauris abridor. ¿Con quién ganas lo que él como relevista?

A petición de él, lo pasamos para que se sienta lo mejor posible, pensamos en su salud, el año pasado ganó muchos juegos, pero no pudimos contar con él en los play off, todos conocen sus condiciones físicas y se nos gastó un poco. Buscamos una rotación cada siete días y luego cada cinco que le propicie recuperarse mejor y que camine como abridor. Por la incorporación de Socarraz y Santos después de los eventos internacionales, debe ser el abridor frente a Camagüey. Es difícil, pero pensamos que Braña, Grandales o cualquier otro joven asuma esa responsabilidad y lo haga lo más cercano posible a lo que él lo hizo.

¿No te desvela la salud de los brazos y la inexperiencia de tu staff?

La salud sí, esperamos la respuesta de Roberto Hernández, de Mauris. La inexperiencia no, pues todos tenemos una primera vez y depende de la preparación, de la entrega de los muchachos.

¿Podrás desarrollar el estilo de juego de la pasada campaña?

Sí, el tipo de juego sigue siendo la rapidez en función de la ofensiva, aunque no tenga jugadores rápidos sí hay una mecánica para buscar ambas cosas. Podemos tener en la alineación tres jugadores no muy rápidos como Cepeda, Mendoza y Barroso, pero sí otros que puedan hacer la función que pedimos y ellos remolcarían las carreras. Incluso ellos a su forma también se suman a ese tipo de juego, como el año pasado tendrán que salir al robo o tocar la bola para adelantar al corredor, las jugadas tácticas se diseñan según la ocasión, el factor sorpresa contra el contrario.

¿No te preocupa la poca experiencia de varios en el equipo?

No, la compensaremos con la experiencia de Cepeda, Barroso, Mendoza, Baguet, Socarraz, Mauris, Duardo y otros, los jóvenes son inexpertos, pero con muchos deseos de jugar. Buscamos una dinámica donde unos se ayuden los unos a los otros. Me preocupa, como siempre digo, que nuestro mayor contrario seamos nosotros mismos. Hay que tratar de que jueguen para ganar, que demuestren en el terreno que tienen deseos de hacerlo y salgan sin reservas.

¿Cómo se insertan los “importados” en tu dinámica de equipo?

En el caso de Esquerré está como regular y los otros dos nos son muy factibles. José Varona es un segundo que podemos tener en las posiciones de cuadro y va a estar pinchando el rendimiento de los regulares, y Carlos Gómez, que ha estado muy bien en la preparación, incluso dando jonrones, es un emergente que impondría una disyuntiva de que el que esté jugando tiene que hacerlo bien, no es el mismo equipo del año pasado, pero sí está bastante parejo.

¿Cómo resolver la caótica defensa del año pasado?

Tuvimos dos posiciones que fueron lo más caótico, sin demeritar a los jugadores: Rodolexis Moreno en tercera, un muchacho joven, con potencialidades, pero cometió muchas pifias, se ha preparado, tiene más experiencia y pensemos que haya adquirido más confianza; si no, tenemos otros que pueden asumir para quitarle un poco la responsabilidad. El otro es Daviel Gómez, un excelente jugador que lo quisiera en cualquier equipo por su disposición y entrega, pero se sabe que no es torpedero oficial, juega todas las posiciones y cometió muchos errores. Esquerré es torpedero natural y podremos disminuir esos errores. Daviel está en la alineación, va a jugar, pero aún no puedo decir dónde.

¿Cómo viene Eriel? ¿Qué no repetiría de tsu primera temporada?

No sé si decirle que más calmado pues mi temperamento es así: de luchar, guapear y hacer lo que tenga que hacer para ganar, pero sí con más experiencia, pensando un poco más, más familiarizado con los atletas, buscando más química para poder aglutinar. Los eventos internacionales me sirvieron de mucho porque jugamos bajo presiones internas y externas y hay que sacar un extra. Si fuera otra persona diría: “Si clasifiqué de primero, ¿por qué cambiar?”, mas siempre hay cambios, pero pocos, como lo de meterme en el juego como si estuviera jugando, la madurez para afrontar los problemas internos y resolverlos de la mejor forma. Ahora contamos con una reserva en la que todos los jugadores serán elegibles y, sin que sea un castigo, valoraremos quién se entrega mejor y serán los que estén en nómina y los que en un momento no quieran insertarse en el grupo van a la reserva a mejorar.

A propósito de lo de problemas internos, ¿hasta dónde esos roces provocaron la salida de algunos del equipo?

Roces y problemas, como se comenta, no existieron con nadie, como en las familias, existen situaciones, pero ninguna es de las que provoquen la salida de algunos. La más connotada fue la de Pedro Álvarez, pero puedo decir que en uno de los momentos más difíciles de mi vida, la pérdida de mi mamá, fue uno de los tres o cuatro atletas que fueron a mi casa a darme las condolencias y esas son cosas grandes y por eso hago público que no existe ningún problema, su decisión de no jugar por aquí o conmigo son cuestiones profesionales, típicas del béisbol, no guardo rencor, fuera del terreno soy más que amigo, hermano y hasta como padre, porque soy humano y quiero el bien para todos.

¿Pronóstico?

Lo primero es buscar la clasificación, luego pensaría en otras cosas, el año pasado dije que quería estar del cinco al siete y los pronósticos se me viraron, y luego nos fuimos en la primera ronda frente a Pinar del Río, por eso buscaremos llegar en buena forma al play off y borrar la imagen de que no podemos. Si nos sentamos fríamente te diría que, teniendo el equipo que tengo, representando el grupo que represente, siempre voy por lo más grande, no digo que voy a ser primero, segundo o tercero, nunca voy a competir por un octavo, hay que competir por lo más grande.