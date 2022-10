Ernesto Valdés Barceló ya es Maestro de Juventudes

Ernesto Valdés Barceló, Maestro de Juventudes. (Foto: Lisandra Gómez/Escambray).

El Premio Nacional de Radio, Ernesto Valdés Barceló recibió, en el aniversario 36 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), la distinción Maestro de Juventudes, el más importante reconocimiento que otorga la organización de la vanguardia artística juvenil.

“Me tomó por sorpresa y no solo porque partió de la AHS, a la que respeto muchísimo porque cuenta con jóvenes muy valiosos —expresó el locutor desde hace seis décadas en Radio Sancti Spíritus—. Lo digo porque tengo conocimiento de que lo han recibido personas de mucho prestigio en nuestro país y yo solo he dedicado mi vida a la profesión y sí he formado a muchas generaciones”.

Dicha distinción la ostentan destacadas personalidades de la cultura y el pensamiento, quienes han dedicado su labor a la creación y acompañamiento de la juventud.

“En el año 1972 obtuve el nivel A como locutor, la máxima calificación entonces. Y me pidieron que me convirtiera en una especie de monitor de mis compañeros. Me empeñé en trabajar en ese sentido y aprender junto a ellos. Luego, llegaron las convocatorias para que jóvenes trabajaran en la Radio y, junto a Yamilet Valdés y Julio Antonio Pérez, he perdido la cuenta de cuántos han pasado por nuestras clases. Muchos están en emisoras nacionales, en nuestra provincial y municipales y eso ha sido muy gratificante”.

Junto al primero que recibió la máxima calificación como locutor en la otrora provincia de Las Villas y único Premio Nacional de Radio en Sancti Spíritus, merecieron en este 2022 la distinción Maestro de Juventudes el cantautor Augusto Blanca, la bailarina y coreógrafa Rosario Cárdenas, el artista de la plástica Joel Mateón Jover, el saxofonista Modesto Conrado Monier, la ensayista y crítica literaria Cira Romero y la Doctora en Ciencias Históricas Francisca López Civeira.

La entrega a Ernesto Valdés Barceló, único espirituano con la distinción de la AHS, resultaba un reclamo de varios años de la membresía de la filial provincial.