Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive: Una construcción en pos del aprendizaje (+fotos)

En la etapa de terminación las seis nuevas aulas en la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive. (Foto: Andrei Armas/Facebook)

Desde que en el año 2020 la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive se asentó en predios de la otrora Escuela de Conducta Alberto Delgado no se perdió ni un segundo para ajustar la instalación y encaminar un proceso docente-educativo que se encargaría de formar las especialidades de Maestro Primario, Educación Especial y educador de la Primera Infancia.

Tras su llegada a dicho centro, estudiantes y docentes de las carreras pedagógicas tropezaron con un plantel que, si bien no poseía una infraestructura impecable, sí daba privilegios para impulsar el aprendizaje.

“Hoy se respira un ambiente de satisfacción con la creación de estas aulas”, aseguró Osvaldo Leonel Acosta Fleites, director de la escuela. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Sin embargo, ante la explosión de matrícula que impuso el curso escolar 2021-2022 la Dirección Provincial de Educación no se cruzó de brazos y decidió aprobar una inversión que ronda los más de 4 millones de pesos en moneda nacional para la creación de seis nuevas aulas, las cuales acogerán a alumnos de las susodichas disciplinas.

Tanto es así que desde el mes de marzo de este 2022 la institución educativa vive un ajetreo constructivo que apuesta por dotar de las mejores condiciones a una escuela que carga sobre sus hombros la responsabilidad de preparar a los futuros educadores de Sancti Spíritus.

A PIE DE OBRA

Desde que Osvaldo Leonel Acosta Fleites tomó las riendas de este plantel ha tenido que hacer malabares para que el tiempo le alcance entre el cumplimiento de la docencia y el seguimiento a cada paso de la edificación que se gesta en el centro.

Si se ha entregado en cuerpo y alma a esta obra es porque sabe muy bien de su pertinencia para asegurar la calidad de la enseñanza. Y es que no pocas han sido las alternativas que han ingeniado para que los alumnos entre primer y tercer años que concurren en la escuela reciban clases a la altura de la formación integral que demandan los pedagogos.

La Cooperativa No Agropecuaria Sacha, de Sancti Spíritus ejecuta las labores constructivas en la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

“Como no disponíamos de aulas para todos los grupos de las especialidades, y en aras de no detener el proceso docente-educativo, primero recurrimos a la doble sesión, y no nos dio resultado, pues se nos dificultaban algunas asignaturas.

“Entonces, decidimos utilizar los laboratorios de Física, Química, las aulas tecnológicas, y salas de estar de la residencia estudiantil para trabajar en sesión completa, de ocho de la mañana a cuatro y cuarenta y cinco de la tarde, con el propósito de impartir nueve turnos de clase y suplir la cantidad de horas de cada uno de los planes de estudio de los diferentes años”, explicó el director de la escuela pedagógica.

De estos ardides son testigos los educandos, quienes, a pesar de estos lógicos contratiempos, agradecen el esfuerzo de sus maestros por no dejar de ofrecer los contenidos necesarios dentro de sus programas académicos.

Bien lo sabe Yaidelín Amador Serrano, de la especialidad de Primera Infancia. “Las clases que recibimos necesitan demostración y, aunque se hace, no siempre resulta fácil, pues no contamos con el espacio ideal para esta actividad”.

Mas, las labores de construcción y montaje que tienen lugar en el plantel persiguen acabar con la limitación de locales. Por ello, la Cooperativa No Agropecuaria Sacha, de Sancti Spíritus, con una vasta experiencia en faenas constructivas, trabaja de sol a sol para entregar la obra en tiempo y forma.

“Hemos levantado las aulas, hemos montado las persianas, el falso techo. Trabajamos de lunes a sábado, e incluso, hasta los domingos hemos dado un apoyo extra”, comentó José Manuel González Rojas, jefe de la brigada de construcción.

Por su parte, Yoanni Vera de los Ríos, carpintero-montador, aseguró que se esmeran en cada jornada para entregar una edificación de calidad. “Velamos por la cultura del detalle cuando montamos los falsos techos, porque nos gusta trabajar con eficacia”, subrayó.

Las aulas tendrán capacidad para 25 o 30 alumnos de las especialidades de Maestro Primario y Primera Infancia, detalla Elio Tomás Montes de Oca Companioni, subdirector del centro. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

NUEVAS AULAS, UNA INVERSIÓN NECESARIA

Elio Tomás Montes de Oca Companioni, subdirector de la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive, al igual que el resto del claustro del plantel cuenta los días para ver terminada la construcción. Y es que estos recintos tendrán capacidad para 25 o 30 alumnos de las especialidades de Maestro Primario y Primera Infancia.

“Con estas aulas el proceso docente-educativo va a mejorar grandemente. Los estudiantes tendrán dónde establecerse y podrán cumplir con la higiene escolar, pues son espaciosas. Además, los alumnos y docentes están comprometidos con su cuidado, en tanto los profesores disfrutarán de sus propios locales, por áreas y departamentos”, señaló Montes de Oca Companioni.

Según los pronósticos, la obra se prevé concluir antes de la arrancada del período lectivo 2022-2023 el venidero 28 de noviembre. Por ello, ya cuentan con las luminarias, el mobiliario y hasta con la red eléctrica para cuando abracen la docencia.

“Hoy se respira un ambiente de satisfacción con la creación de estas aulas. Ya están los muchachos y los profesores guías que trabajarán en ellas, quienes fraguan ideas para embellecerlas en función de su especialidad. Sin dudas, esta inversión repercutirá en la calidad del aprendizaje, en el cumplimiento del horario docente, y en el confort de los escolares”, apuntó Acosta Fleites.

Una verdad que corroboró la alumna Amador Serrano: “Hay que cuidar las aulas, porque es un espacio nuestro. Una vez que estén listas podremos desarrollar todas las actividades, y estaremos seguros porque se respetará el distanciamiento entre los alumnos”, confesó la joven.

Y mientras todos esperan por la terminación de estos locales, no dejan de pensar en proyectos futuros. Tanto es así que no pierden las esperanzas de que la red hidrosanitaria del centro—uno de los problemas pendientes— se solucione.

De esta forma, la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive lucirá una infraestructura impecable, en aras de que los educandos de la geografía espirituana disfruten de una estancia segura y de un proceso de enseñanza de lujo que marque a los futuros pedagogos de Sancti Spíritus.