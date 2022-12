Fallece Pelé, el mito más grande del fútbol mundial

Pelé es el único jugador de la historia en ganar tres Mundiales de la FIFA. (Foto: Internet)

Edson Arantes do Nascimento, ‘O Rei’ Pelé, considerado por muchos como el jugador más trascendental de la historia del fútbol, falleció este 29 de diciembre después de batallar durante mucho tiempo contra un cáncer de colon.

Acompañado de su familia en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, el astro brasileño, tres veces campeón mundial, murió a los 82 años, dejando atrás un legado impresionante para las futuras generaciones.

Desde todos los confines del planeta llegan las condolencias por esta gran pérdida. El gran ícono del deporte brasileño y del club Santos puso rumbo hacia la eternidad.

Precisamente, el Santos, desde donde Pelé saltó al estrellato mundial, decidió cambiar su escudo e incluir una corona en honor a su rey.

Para poner en perspectiva la dimensión y el talento de ‘O Rei’, es necesario citar una y otra vez a su compañero Eduardo Gonçalves de Andrade ‘Tostao’: Creo que Pelé era mejor que todos los demás, no hay ni punto de comparación. No tenía ni un solo defecto, aseguró.

Diego Maradona era espectacular, pero no estaba al nivel de Pelé físicamente, no marcó el número de goles que marcó Pelé. Lionel Messi es espectacular, pero no cabecea el balón como lo cabeceaba Pelé, no dispara tan bien con las dos piernas. Cristiano Ronaldo es un futbolista excepcional, pero no tiene la habilidad que tenía Pelé y no hace los pases increíbles que hacía Pelé, enfatizó.

Si tomamos las cualidades de Cristiano Ronaldo y de Messi y las combinamos, ¡entonces tendremos un jugador que comparar con Pelé!, recalcó.