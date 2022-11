Félix Sotolongo: conquistador de un sueño (+fotos)

Félix Sotolongo Borrego mereció el segundo lauro en el certamen Buscando una canción, convocado por la multiplataforma informativa teleSUR. (Foto: Tomada del perfil de Facebook del entrevistado).

“Recibir la noticia fue como provocar un preinfarto. A través de un correo electrónico me contactó la multiplataforma teleSUR y ese mismo día me llamaron por teléfono agradeciéndome por la canción. Fue para mí un shock que todavía no he asimilado del todo por la magnitud que conlleva en mi carrera como compositor representar mi tierra —Jatibonico—, Sancti Spíritus, Cuba y toda Latinoamérica en un evento internacional”, cuenta aún con la sorpresa colgada de la voz Félix Sotolongo Borrego, ganador del segundo lauro en un certamen único en el planeta.

Mucho antes había conocido por su amiga Esperanza Jiménez que esa multiplataforma informativa, con sede central en Venezuela, abría un espacio para talentos y compositores de toda América para participar en el concurso Buscando una canción, para la cobertura de la televisora del mundial Qatar 2022, en homenaje al astro argentino Diego Armando Maradona. Y sin tiempo que perder apostó por componer y grabar una melodía inspirada en la universalidad que representa un evento de ese tipo, seguido por millones de fanáticos.

“Mi propuesta es demasiado festiva. Como dice su letra es una canción desesperada, pide a gritos que suenen todos los altavoces del estadio. Es un pop a todo pulmón con sonidos carnavalescos que hace guiños a sonoridades típicas de países latinoamericanos, a fin de describir un poco múltiples sensaciones con palabras sencillas”.

Fórmula precisa en No cuesta tanto que obligó a poner en atención los oídos de un prestigioso y diverso jurado integrado por Raúl Torres, el chileno Juanito Ayala, la argentina Teresa Parodi, el mexicano Rodrigo López U y el venezolano Paul Gillman, quienes evaluaron 130 canciones de diferentes géneros musicales y de países como Costa Rica, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, así como desde la Península Ibérica.

Y si de valores noticia se habla, no solo el joven Félix Sotolongo Borrego colocó a Cuba en el podio de las mejores propuestas, sino que el sello que marcará la cobertura del multimedio para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, El Grito, nació del talento de Vicente Alejandro Trigo Junco, intérprete de la banda D’Corazón.

“Tenía muy claro que para poder escribir necesitaba experimentar en primera persona lo que siente un futbolista. Recuerdo que me encontraba en la playa haciendo deporte y me dañé los ligamentos de la mano. En ese momento comprendí que muchas veces del dolor y el sudor nace la perseverancia que conduce a la meta final. En este caso lograr un gol. Así surgió mi tema”.

Tras ajustar cada palabra para que quienes escuchen No cuesta tanto se apropien de cada una de las sensaciones que late en un partido de fútbol, grabó el texto junto a Vanessa Expósito, quien desde el 2018 lo acompaña en uno de sus proyectos más apasionantes: Vanfex. Luego, el popular músico Christopher Simpson realizó el arreglo musical.

“Nos unimos como dúo para participar en el cancionero de Visión, de Radio Rebelde, donde ganamos los premios de la popularidad, segundo lugar en interpretación y lauro en composición. Así se nos abrieron un poco las puertas para acceder al Instituto Cubano de Radio y Televisión. Ya teníamos una experiencia anterior al integrar un trío en el 2014, aquí en Jatibonico con el amigo Jorge”.

A ritmo de perseverancia y con el amor por la música como única bandera, Félix Sotolongo Borrego divide las horas entre sus responsabilidades como estudiante de la Licenciatura en Turismo, en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Villa Clara, y los kilómetros que lo separan entre Jatibonico y La Habana, donde reside su amiga y contraparte musical Vanessa, comunicadora en el Grupo Azucarero Azcuba.

“Vanfex y ella me han traído la suerte a mi vida. Mis estudios universitarios no han sido impedimento en mi carrera musical. Recibo muchísimo apoyo por parte de profesores y compañeros de aula. En un primer momento solo escribía y los amigos y conocidos me impulsaron a que interpretara mis propias obras. Cada vez que puedo me voy a La Habana y nos hemos presentado en diferentes bares como el Bembé Tapas & Bar, Melody y otros espacios como Fresa y chocolate y La zorra y el cuervo”.

Fuera de esos escenarios, el dueto de cuna jatiboniquense ha cosechado otros importantes frutos: premio al mejor artista nobel y nominado en la categoría Pop en el XIX Festival Cuerda Viva 2021.

El dúo Vanfex, integrado por Félix y Vanessa, encabeza las votaciones, hasta este momento, en el premio de la Popularidad en el Festival Cuerda Viva 2022.

(Foto: Tomada del perfil de Facebook del entrevistado).

“Ya en la edición de este año volvieron a nominarnos enla misma categoría y para el premio de la Popularidad. Hasta el momento vamos en primer lugar en las votaciones. Igualmente, en 2021 nos llegó la alegría de ser miembros de la Asociación Hermanos Saíz, en su filial habanera La Madriguera”.

¿Una vez egresado de la Universidad Central de Las Villas, Félix se entregará por completo a la música?

De momento, lo que suceda después que me gradúe se lo dejo al destino. Tengo bien claro que vendría siendo como el primer día del resto de mi vida. Y la música es algo que para mí no es planificable. Es una escalera en la que muchas veces avanzas tres escalones y con la misma tropiezas y retrocedes seis. Pero siempre se aprende. Disfruto mucho ver cómo nace una canción y ver cómo pasa de ser mía a ser de todos.

Actualmente la industria de la música tanto en Cuba como en el mundo es demasiado complicada y nunca sabes lo que va a suceder con tu obra. Puede que la canción que menos imaginas sea la que se convierta en el hit de toda tu carrera. Lo que sí tengo bien claro es que a esto me dedico y de este barco no pienso bajarme. Como diría Amaia Montero, una de mis cantautoras favoritas: ‘No es tan grave perderlo todo cuando hay tanto por ganar’.