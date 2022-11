Fiebre de béisbol

El béisbol es pasión y patrimonio de la nación cubana. (Foto AP)

A pleno día y a plena noche, sobre todo, Cuba se llenó de la

efervescencia de sus aficionados tras los hilos de la Serie Mundial de

la Major League Baseball (MLB), al estilo de como se siguen los play

off de la pelota cubana.

La Serie Mundial inundó peñas improvisadas y conversaciones

cotidianas, incluso en Sancti Spíritus, donde no pasó inadvertido el

segundo anillo ganado por el espirituano Yulieski Gurriel con los

Astros de Houston.

En esas mismas polémicas, se vitoreaban los jonrones del también

cubano Yordan Álvarez en el triunfo del equipo, donde milita otro

cubano, el villaclareño Aledmys Diaz.

Aunque todavía hay muchos que miran de reojo tales posturas, con

sus razones —que también hay que respetar—, el fenómeno no puede

pasar inadvertido, y será mejor asumirlo como natural, mucho más

porque con la expansión de Internet y las redes sociales ni hace falta

que las trasmisiones de esa liga salgan en directo por nuestra

televisión, como las del fútbol, ya que los seguidores encuentran la

manera de seguirla y también de multiplicar las noticias de sus

resultados a lo largo de más de 100 juegos y con mayor intensidad en

la postemporada, que es transmitida en las pantallas de hoteles y

otros centros recreativos cubanos.

Y si en Houston fueron visibles los fuegos artificiales, en Cuba estos

ardieron desde el corazón de quienes siguen el béisbol sin apellidos,

ni fronteras, ni banderas y lo hacen desde esa pasión silvestre que es

la que aún no sabemos ponderar lo suficiente, tal como se esbozó en

la Mesa Redonda que celebró el primer año de la proclamación del

Béisbol como Patrimonio Cultural de la Nación.

Todo se explica, incluso, por esta investidura, de la que no

aquilatamos su alcance. La pelota para los cubanos, ya se ha dicho

muchas veces, trasciende el terreno de juego y hasta los estadios;

tiene que ver con la identidad que no se puede regular desde las

leyes, con lo cubano, la cubanidad y la cubanía.

Mejor hubiese sido que todos estuvieran y jugaran en y con Cuba,

pero la realidad es esa: la emigración nos ha llevado ya muchos

cubanos, entre ellos peloteros, mucho más después de que nuestro

pasatiempo ha decaído y de que se abortara el potencial acuerdo con

la MLB que hubiese permitido un flujo legal en ambos sentidos.

No es cuestión de política, ni ideologías, es asunto de cultura y de los

genes beisboleros de los cubanos, que explican también por qué, por

esas cosas raras del sentido de pertenencia y la regionalidad, siguen

también a los latinos que igualmente emigran hacia el mejor béisbol

del mundo.

Como ya escribí en un comentario a propósito del primer anillo ganado

por Yulieski en 2017, Cuba no se carga en una maleta. Se aloja en el

corazón de la gente y suele atarse con lazos indestructibles, más allá

de leyes, diferencias políticas o de criterios.

Los medios cubanos se han atemperado al contexto para extirpar el

silencio mediático en torno a las Grandes Ligas que tanto daño nos

hizo. Ahora ya resultan cotidianas las noticias de la Serie Mundial en

Cubadebate, el Noticiero Nacional de Televisión o los espacios

beisboleros de Tele Rebelde.

Hay quienes aspiran a que un día los juegos de la Serie Mundial se

televisen, aunque sea de forma diferida, como mismo se hace con las

ligas de fútbol, en lugar de tantos materiales fríos de motocross o

patinaje sobre hielo.

Tampoco es de ahora esta conexión espiritual desde Cuba con las

Grandes Ligas, pues desde su surgimiento no pocos han sido los

antillanos que las han jugado y casi una treintena de ellos ha logrado

títulos o anillos sin dejar de formar parte de la historia del béisbol, si,

como reconoce la designación de este deporte como Patrimonio

Cultural de la nación, esta tradición tiene que ver tanto con los

peloteros que fueron mambises como con los de ahora, estén donde

estén, e incluye a los icónicos Habana, Almendares, los Leopardos de

Santa Clara, Azucareros o los Alazanes de Granma.

La efervescencia es, por tanto, lógica. La pelota es arraigo e

idiosincrasia en Cuba y sus ecos transversalizan la cotidianidad de

quienes habitamos esta tierra para convertirse en algo simbólico; y no

tiene que ver con el hecho de que hayamos perdido terreno a escala

internacional, como en los dos últimos torneos en que no logramos

pasar a la fase de las súper rondas, ni en el Campeonato Mundial

Sub-23, ni en el Panamericano Sub-18.

No podemos tampoco aspirar a un doble discurso, si más que en las

políticas, en las prácticas de acercamiento con aquel béisbol hemos

abierto las puertas “oficialmente” a embajadores de buena voluntad

como José Dariel (Pito) Abreu, y hoy es interés manifiesto de la

Federación Cubana contratar a peloteros que juegan en ligas

foráneas, incluidas las Grandes Ligas, para asistir al Clásico, aunque

claro, bajo determinados presupuestos y requerimientos que tienen en

cuenta leyes, prohibiciones, persecuciones y hasta el interés personal

y de bolsillo de los que un día se fueron.

Digo más. La atracción natural de los cubanos por las Grandes Ligas

tiene que ver incluso con nosotros mismos y la manera en que

asumimos lo que entraña este deporte para el país por encima de los

juegos y los resultados foráneos. No se trata de competir en una lid

donde ya llevamos desventaja. Se trata de potenciar hacia dentro esa

cultura raigal de la pelota, aunque no hayamos sido capaces de crear

un Museo Nacional o se haya frustrado el proyecto de rescatar el

Salón de la Fama. A este paso los aficionados de mañana no sabrán

quién fue Omar Linares o Antonio Pacheco, sin mirar si este último

también partió hacia Estados Unidos.

Si me preguntan, sería más sano y constructivo para muestra pelota

que los diálogos de banco y de terreno en nuestros torneos

domésticos se inundaran de los últimos batazos de la Gran Carpa,

antes que los goles más reciente de Kylian Mbappé, no como “bujía

emigrante”, porque a fin de cuentas, no todos llegan a esa cúspide,

sino como referente obligado para perfeccionar este deporte, a modo de “escauteo” para, salvando las grandes distancias, copiar o adaptar

estrategias, mentalidades, formas de entrenamiento, de juegos.

Entonces, lo lamentable no es que en una peña improvisada en una

esquina espirituana se celebre el triunfo de los Astros de Houston y

que resuene el nombre de Yulieski, con orgullo incluso por haber sido,

como la mayoría de los cubanos insertados en aquel circuito, formado

en Cuba.

A lo que debemos aspirar es a que en esa misma peña la fiebre

beisbolera sea capaz de compartir su ardor con la doble victoria de

Ganaderos en la misma fecha o el liderazgo de este equipo en la

Primera Liga Élite.