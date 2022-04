Frederich Cepeda: el 24 con 42 (+video)

Cada vez que Cepeda impulsa una carrera, impone otra marca ya que es el pelotero espirituano con mayor cantidad de empujadas con 1 284. (Foto: CMKX)

Como líder de los bateadores de la 61 Serie Nacional de Béisbol y entre los primeros de varios departamentos en la historia de los clásicos cubanos llega Frederich Cepeda Cruz a sus 42 años este 8 de abril.

El más ilustre de los peloteros espirituanos y uno de los más renombrados del béisbol nacional arriba a su onomástico 42 bateando 415 de average para liderar este importante departamento, gracias a sus 68 hits en 164 veces al bate. De estos imparables 13 son dobles y siete son jonrones. Ha impulsado 33 carreras y anotado 30.

Cepeda, el pelotero insignia como también lo nombran, es el primero de la campaña en boletos con 65, primero en OBP con 581, segundo en OPS con 1 203 y sexto en slugging con 622. Y lo más importante: su equipo ocupa el primer lugar con grandes aspiraciones para clasificar.

“Muy contento de llegar a esta edad saludable, envuelto en una buena campaña, me cayó el cumpleaños el día de descanso después de la una buena subserie, eso me permite pasarla junto a mi familia, que es lo más importante.

“Uno siempre espera lo mejor porque se pasa la mayor parte del tiempo entrenando para un buen resultado, estoy contento por el resultado que estoy teniendo, no esperaba ser en este momento el líder de los bateadores, faltan muchos juegos y no se puede decir que seré el líder, pero disfruto con lo que está sucediendo con mi carrera”.

A sus 42 años el hecho de que solo lo hayan ponchado 13 veces en la actual campaña: “Pienso que es el trabajo que he hecho y la concentración que he tenido que poner en cada turno al bate, el tacto al parecer se mantiene bien, los swines han sido exactos, poco equívocos para pegarle a la bola”.

El 24 ha crecido con la temporada. Tras un primer tercio más discreto, en el segundo se ha desbordado: “He tenido mejores resultados con corredores en base, podía haber estado mejor como te dije al principio, pero las cosas van pasando con el tiempo, el evento va caminando, el campeonato va cogiendo más juegos y en este segundo tercio me ha ido mejor”.

Para llegar a su cumple 42 con 334 de promedio histórico y con una carrera preñada de éxitos, Cepeda tiene una rutina que solo han interferido las lesiones que ha tenido en su carrera, algunas de las cuales lo han llevado más de una vez al salón de operaciones.

“Para llegar de esta manera a mi edad lo más importante es mantenerte saludable y entrenar todos los días bien fuerte como lo hago, incluso cuando no hay Serie Nacional ni otra competición internacional, me mantengo todo el tiempo entrenando, preparándome para los venideros eventos que siempre han existido”.

Cada vez que se para en home más de un récord asoma. Luego de ubicarse segundo en dobletes detrás de Michel Enríquez (437) y segundo también en extrabases detrás de Orestes Kindelán (853), el 24 acecha cada vez más esas cifras de manera absoluta ya que suma 421 dobles y 810 extrabases. Y cada vez que impulsa una carrera, impone otra marca ya que es el pelotero espirituano con mayor cantidad de empujadas con 1 284.

A la campaña le quedan 24 partidos. Mantenerse sobre los 400 es harto difícil. El propio Cepeda nunca lo ha conseguido, aunque lo ha rozado con 397 en una Serie de 90 partidos.

“En esa campaña llegué a los últimos partidos de la última subserie con 400 y algo y quedé con ese average, pero uno juega para ayudar al equipo que es lo principal, se trata de tener tus números positivos en función de los resultados del equipo para que este pueda obtener victorias, la satisfacción mayor es que logremos pasar a la postemporada y hasta ahora vamos con buen paso, quedar o no líder de los bateadores me gustaría, pero es secundario cuando estás en un deporte colectivo como el que yo practico”.

En sus 42, el 24 acaricia sueños que lo hacen levantar todos los días agradeciéndole a la vida. También Sancti Spíritus le reverencia por la entrega y la lealtad que le ha dispensado.

“Lo primero es que la familia se mantenga saludable y gracias a Dios va bien, también mantenerme yo saludable para seguir jugando béisbol, que es lo que me gusta, lo que me apasiona en mi carrera de 24 series, que el equipo siga así. Los muchachos han hecho un gran esfuerzo y estamos luchando para darle una alegría al pueblo; todo atleta quiere ser campeón, todos los años estamos luchando por serlo y este no es la excepción, no se ha podido lograr, pero no nos podemos cansar de intentarlo”.