Frederich Cepeda llega a 800 extrabases

Cepeda celebró su marca jugando en el jardín izquierdo, una posición que apenas ocupa, al ser, casi siempre, el bateador designado. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Frederich Cepeda Cruz volvió a ser historia. Este miércoles nueve de marzo en el partido Sancti Spíritus-Cienfuegos en el “José Antonio Huelga” se convirtió en el segundo pelotero cubano en toda la historia de Series Nacionales en llegar a la cifra de 800 extrabases.

Antes que él, solo el santiaguero Orestes Kindelán, en 21 campañas, los sobrepasa con 853, lo cual supone una hazaña.

El espirituano lo logró en su turno al bate 6 502 de por vida. “Estoy bien contento, estábamos esperando que llegara en cualquier momento y llegó en una fecha importante para el equipo, sobre todo por la victoria, que es lo esencial, solo hemos logrado algo personal”.

Contados los conectados en la actual campaña, los extrabases de Cepeda se subdividen en 416 dobles, 54 triples y 330 jonrones. “Todos son difíciles, en esta temporada se ha demostrado pues tenía marcas cercas y se han demorado varios juegos, marcas que supuestamente podía haber superado en diez juegos. Para dar extrabases hay que batear conexiones con fuerza, con dirección y tener velocidad en las piernas”.

Con 42 años por cumplir y 24 campañas, el número 24 de los Gallos no mira a Kindelán, aunque parece cerca.

“Es bien largo el camino y no pienso en eso, Es un honor para mí estar en ese selecto grupo donde está él, que es un pelotero extraclase, y yo. Falta mucho, simplemente pienso en seguir entrenando todos los días, tratar de mantenerme saludable, que la vida me permita seguir adelante e ir cosechando éxitos que es lo que uno espera”.

Cepeda celebró su marca jugando en el jardín izquierdo, una posición que apenas ocupa, al ser, casi siempre, el bateador designado.

“No pedí jugar, en las decisiones de la dirección nunca me he metido, me dijeron que iba a estar en el izquierdo y salí al campo, me siento cómodo, quizás no tenga la misma resistencia o movilidad de antes, pero me siento bien”.

También lo logra un día después en que raramente no figuró en la alineación de los Gallos en el primer partido ante Cienfuegos, algo que en sus 24 campañas casi nunca ha ocurrido, de no ser por lesiones o por estar en eventos foráneos. “Se hizo la alineación y no estaba”.

Como la ausencia no pasó por alto a los aficionados, preguntamos al manager Eriel Sánchez: “No abrió por decisión de la dirección, mía en particular, con todos los muchachos hemos sido exigentes en cuanto a saber jugar béisbol y como se debe jugar. Y con el dolor de mi alma tuve que tomar la decisión de no empezar a jugar con Cepeda en ese partido, porque en el último juego vs Villa Clara perdíamos 5-1 en el noveno y él con las ansias que siempre ha demostrado de aportarle al equipo y hacer las cosas bien, se fue de primera para segunda por su cuenta y fue puesto out, los dos estamos claros en lo que puede repercutir no tomar una medida con Cepeda porque todos somos iguales o estamos en igualdad de condiciones.

“Te repito, con el dolor de mi alma porque es el mejor pelotero de Cuba en varios años, es un atleta hiperdisciplinado, él y Mendoza son los peloteros insignes del equipo”.

¿Decisión o castigo?

“No podemos llamarlo castigo, no estamos castigando a nadie, estamos tratando de educar y reeducar; de lo que se trata es de lograr que los muchachos vean que si están haciendo las cosas mal pueden ir al banco, pero no para castigar, sino para enseñar. Además, castigar a un hombre que lleva 24 series y lo ha hecho todo, no es castigo porque si no me estuviera castigando a mí mismo, pedagógicamente sirve no solo para Cepeda, sino para el resto equipo. Debo decir públicamente la disposición con que Frederich acató esa decisión. Sostuvimos después una conversación como amigos, director y atleta y todo se entendió”.