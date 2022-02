Gallos 61 SNB: Lesionado receptor Yunior Ibarra

Yunior Ibarra Araque salió por una lesión en su muslo izquierdo. (Foto: Elsa Ramos/Escambray)

A la altura del sexto inning del partido de béisbol entre las novenas de Sancti Spíritus y Guantánamo, desarrollado este sábado en el estadio José Antonio Huelga, el receptor de los Gallos Yunior Ibarra Araque salió de juego por una lesión en su muslo izquierdo.

Había bateado de rolling y no pudo completar la carrera de home a primera: “Corriendo para primera base, pisé mal el primer paso y después el otro, me dio como un tirón, pienso que sea una distensión, siento dolor al caminar, estoy ya aplicándome el tratamiento que me indicó el doctor del equipo, espero estar pronto en el terreno”

Así lo confirmó también el doctor Remberto Pérez Farfán: “Al examen físico no hay derrame, no hay hematoma, solo un dolor mantenido, tomamos la conducta que se toma en estos casos: mucho fomento frío, compresión de músculo, para evitar un derrame importante y tenemos pendiente un ultrasonido de partes blandas para poder definir un diagnóstico, por eso de momento lo indicado es reposo, pues así no debe jugar”.

Al momento de la lesión, Yunior venía rindiendo una buena campaña. Con 15 hits en 49 turnos, el receptor titular de los Gallos compila para 306, algo inusual en su carrera. En ocho Series Nacionales apenas batea para 198 de promedio ofensivo

Defensivamente, en la actual campaña le han robado una sola base y ha capturado a tres corredores; en 88 lances no ha cometido errores y fildea para 1 000 de average, con tres passed ball. Ha jugado en los 18 partidos de su equipo con 129 y un tercio de entrada.

“Me enfocado en mi preparación general, sobre todo en el bateo, para esta serie y, además de rendir para mi equipo, quiero regresar al equipo Cuba.

Durante su carrera ha cometido 18 errores para promedio de 988, con 84 bases robadas y 85 cogidos robando.